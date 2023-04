Paura a Catania, uomo si barrica in casa e spara in strada: zona isolata, interviene il negoziatore Panico oggi a Librino (Catania), dove un 33enne si è barricato in casa e ha esploso colpi di arma da fuoco. Sul posto le forze dell’ordine con un negoziatore.

Attimi di paura in provincia di Catania, dove questo pomeriggio un uomo si è barricato in casa e pare abbia sparato sulla strada oltre che all'interno dell'appartamento. Non ci sarebbe al momento nessun ferito.

È successo in viale San Teodoro a Librino dove, al civico 3, sono stati esplosi vari colpi di pistola. Sul posto è intervenuta la polizia con un negoziatore per cercare di dissuaderlo, insieme a vigili del fuoco e ad alcune ambulanze.

Al momento non si hanno notizie circa la presenza della moglie e dei figli dell’uomo nell’abitazione. La strada è stata bloccata al traffico.

Si tratta di Concetto Trippa, 33enne della zona, già noto alle forze dell'ordine: in passato era infatti stato arrestato dalla Squadra Mobile per droga, dopo essere stato sorpreso a spacciare in piazza Caduti del Mare, nel quartiere “Angeli Custodi”. Ha diversi precedenti anche per maltrattamenti in famiglia.

