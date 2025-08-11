Passeggia nella pineta vicino al mare e trova un cadavere: macabra scoperta a Torre del Lago, indagini in corso

Dopo aver trascorso la giornata al mare insieme alla moglie, ha deciso di fare una passeggiata nella pineta di Levante, al confine tra i territori di Torre del Lago e Vecchiano. Ed è qui che ha fatto una macabra scoperta: un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Indagini in corso per chiarire l’identità della vittima e le circostanze della morte.

È successo nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 10 agosto, a un bagnante residente a Torre del Lago. L'uomo e la donna avevano raggiunto la spiaggia della Lecciona in bicicletta e, al rientro, hanno deciso di passare per la pineta. A un certo punto, lui si è dovuto fermare per un bisogno fisiologico e si è allontanato dal sentiero.

Dopo essersi inoltrato nella fitta vegetazione, non lontano dall’area residenziale Lago Mare, ha trovato il corpo, ormai ridotto solo a un mucchio di ossa con i vestiti a brandelli ancora addosso, in un'area degradata da rifiuti e resti di accampamenti. La zona dove sono stati rinvenuti i resti, a quanto si apprende, è frequentata da spacciatori.

L'uomo, sotto shock, ha subito lanciato l'allarme richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono rapidamente intervenuti gli uomini dell'Arma dei Carabinieri del comando di Pisa. I militari hanno chiuso l'area e avviato gli accertamenti del caso, come riporta Il Tirreno.

L’identità della vittima e le circostanze esatte della morte restano al momento ancora avvolte dal mistero. Gli investigatori non escludono alcuna pista.

Subito dopo il ritrovamento, gli inquirenti hanno raccolto testimonianze e verificando eventuali segnalazioni di persone scomparse che potrebbero essere compatibili con il luogo in cui si trovava il cadavere.

Intanto, mentre la pineta resta sotto osservazione, sono attesti gli esiti degli accertamenti medico-legali che saranno svolti sul corpo.