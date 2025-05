video suggerito

Parcheggia in discesa ma l’auto si muove all’indietro e lo travolge: Luigi ucciso dalla sua vettura La tragedia a Catanzaro dove l’auto, ferma in una strada in forte pendenza, si è messa in movimento improvvisamente all’indietro, travolgendo il proprietario e schiantandosi contro un muro. Per Luigi Argirò inutile la corsa in ospedale dove è morto poco dopo. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Antonio Palma

Il luogo della tragedia a Catanzaro

Un uomo è stato ucciso dalla sua stessa vettura oggi a Catanzaro dopo che il mezzo si è messo in movimento improvvisamente da solo travolgendolo. La tragedia si è consumata nella mattinata di oggi, venerdì 16 maggio, in una traversa della centrale via Carlo V. Qui infatti la vittima, Luigi Argirò, per tutti Gino, aveva parcheggiato la sua vettura poco prima dell’impatto, lungo un tratto in forte pendenza.

Per qualche motivo, infatti, l’auto, una vecchia Fiat punto grigia, improvvisamente si è sfrenata mettendosi in marcia all’indietro e acquistando sempre di più velocità a causa dell’elevata pendenza della strada. Il mezzo, viaggiando all’indietro, è andato fuori controllo in pochi secondi travolgendo il proprietario che non è riuscito a scansarsi.

Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo era appena uscito col mezzo e aveva fermato il veicolo in strada per scendere e chiudere la saracinesca del garage quando è avvenuta la tragedia. L’auto è scivolata in velocità e ha travolto l’uomo terminando la sua corsa contro il muro esterno di un edificio.

Immediatamente soccorso dal personale del 118, l’uomo è stato trasportato in codice di massima urgenza all’ospedale di Catanzaro dove però è arrivato in condizioni critiche e dove purtroppo è morto poco dopo nonostante i tentativi di salvarlo da parte dei medici.

Sul luogo della tragedia, oltre ai sanitari, è accorsa una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro che ha dovuto mettere in sicurezza la zona. La vettura infatti si è schiantata contro un edificio dove è presente un contatore del gas metano, potenzialmente pericoloso. Sul posto anche la Polizia Locale per gli accertamenti del caso. Resta da accertare infatti perché l’auto si sia messa in marcia da sola e cioè se ci siano stati guasti o errori di manovra nel parcheggio.