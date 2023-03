Paralizzato per mesi dopo aver abusato di alcol e droghe: “Ho smesso di parlare, ma ora sono rinato” Dopo settimane trascorse tra alcol, droghe e poche ore di sonno Alex Sloan viene colpito da una paralisi parziale del corpo e smette di parlare per almeno quattro mesi. Poi la rinascita.

A cura di Chiara Ammendola

Alex Sloan

Da ragazzo bullizzato a scuola a star di uno dei locali più noti della città, fino alla paralisi accorsa dopo un lungo mese trascorso ad abusare di alcol e droghe. A raccontare al storia di Alex Sloan, 28 anni, è il Mirror che spiega la parabola del giovane ex barista che per otto mesi è rimasto semiparalizzato e per quattro ha smesso di parlare, prima di decidere di dedicarsi totalmente a se stesso, diventando personal trainer e fondando una società con un suo amico che vuole promuovere lo stile di vita sano.

I problemi per Alex, che vive nella cittadina di Halewood, nella contea del Merseyside, in Inghilterra, iniziano quando è adolescente e si ritrova a dover tenere testa a un gruppo di bulli a scuola. Un trauma che lo spinge, crescendo, a voler diventare a tutti i costi popolare, e così la carriera da musicista, che lo porta spesso nei bar lo catapulta in un mondo fatto di feste, alle quali è lui spesso a portare gente.

Come racconta al quotidiano britannico, Alex si sente travolto da questa capacità che gli viene riconosciuta e così col tempo inizia a lavorare come barista in un locale della città che organizza serate e feste. È il 2017 e Alex per settimane lavora dalle 10 del mattino all'una di notte. Ritmi altissimi che riesce a mantenere iniziando a far uso di droghe, cocaina soprattutto, e abusando di superalcolici.

L'eccitazione termina poco dopo quando il 28enne ha un tracollo, fisico e mentale, che inizia con una paralisi parziale, in particolare della spalla, del braccio e della mano, che dura per ben otto mesi. “Non molto tempo dopo i nervi delle mie corde vocali si sono spenti lasciandomi senza voce per quattro mesi – racconta – dicevo ai miei amici che avrei smesso, che avrei dovuto iniziare ad adottare uno stile di vita più sano”.

Alex decide così di allontanarsi da quel mondo e iniziare a lavorare sulle navi da crociera. Una scelta che gli ha dato la possibilità di ricominciare e focalizzarsi su se stesso. Il 28enne ha infatti gradualmente ridotto l'uso di droghe e alcol fino a bere il suo ultimo drink il giorno di Santo Stefano, nel 2021. Ora 28enne, l'ex musicista è un personal trainer qualificato presso la Limitless Lifestyle Community, che ha fondato con l'amico Levi Osborne con l'obiettivo di promuovere stili di vita sani e sostenibili.

“Se vuoi davvero cambiare, devi guardarti dentro, guardare alla tua vita e alle persone con cui decidi di trascorrere il tuo tempo – le sue parole – non voglio che nessuno debba soffrire da solo come ho fatto io e sono così grato di aver potuto creare una comunità che aiuti tanti persone”.