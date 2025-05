video suggerito

Papa Leone XIV, Monsignor Georg Gaenswein: "Ora fase nuova, in Vaticano non si può governare da soli" Con l'elezione di Papa Leone XIV "Ora si apre una fase nuova. Percepisco un certo sollievo diffuso" ha dichiarato Monsignor Georg Gaenswein, ex prefetto di Papa Ratzinger e ora nunzio nei Paesi Baltici. "È finita la stagione dell'arbitrarietà, La confusione di questi anni dev'essere superata" ha aggiunto.

A cura di Antonio Palma

Con l’arrivo di Papa Leone XIV, “Credo che adesso occorra chiarezza dottrinale. La confusione di questi anni dev’essere superata. E uno degli strumenti da usare sono le strutture che già ci sono” perché in Vaticano “non si può governare da soli, diffidando delle proprie istituzioni”, lo ha dichiarato Monsignor Georg Gaenswein, ex prefetto di Papa Ratzinger e ora nunzio nei Paesi Baltici, dopo l’allontanamento dal Vaticano voluto da Papa Francesco.

Come per tanti fedeli, anche per lui l’elezione di Robert Prevost al soglio di Pietro è stata una grande sorpresa perché anche lui puntava su un Papa italiano e in particolare scommetteva su Parolin. Intervistato dal Corriere della Sera, Gaenswein ha ammesso di non conoscere bene il nuovo Pontefice, incontrato in Vaticano solo qualche volta, ma di aver avuto buone impressioni dalle sue prime uscite pubbliche.

“Nella Chiesa oggi esistono grandi tensioni. Credo che adesso occorra chiarezza dottrinale. La confusione di questi anni dev’essere superata. E uno degli strumenti da usare sono le strutture che già ci sono. Le istituzioni della Chiesa non sono né una lebbra né una minaccia contro il Papa. Sono lì per fornire un aiuto ai pontefici, che debbono farsi aiutare” ha dichiarato Georg Gaenswein, aggiungendo “Papa Prevost mi dà una grande speranza. Sono convinto che inciderà in positivo dentro la Chiesa e nel mondo. È un pacificatore”.

Pur confermando la panificazione con Papa Francesco, che lo mandò via nel 2020 prima di nominarlo ambasciatore della Santa Sede in Lituania, dove dal giugno dello scorso anno è nunzio, svolgendo la sua attività diplomatica anche in Lettonia e Estonia, padre Georg Gaenswein non nasconde la sua felicità per il nuovo corso che si prevede in Vaticano.

“Ora si apre una fase nuova. Percepisco un certo sollievo diffuso. È finita la stagione dell’arbitrarietà. Si può cominciare a contare su un papato in grado di garantire la stabilità e di affidarsi alle strutture esistenti, senza capovolgerle e sconvolgerle” ha concluso infatti Monsignor Georg Gaenswein.