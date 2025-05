video suggerito

Papa Leone XIV a Santa Maria Maggiore per pregare sulla tomba di Francesco Papa Leone XIV ha reso omaggio alla tomba del suo predecessore Francesco, deponendo una rosa bianca – fiore caro a Bergoglio – in un momento di silenziosa continuità e rispetto. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Davide Falcioni

1.188 CONDIVISIONI condividi chiudi

Due visite discrete e cariche di significato hanno segnato la giornata di Papa Leone XIV. Dopo la tappa a Genazzano, dove ha voluto rendere omaggio alla Madre del Buon Consiglio nei primi giorni del suo pontificato, il Pontefice ha compiuto un’ultima, intensa sosta a sorpresa prima di rientrare in Vaticano: la Basilica di Santa Maria Maggiore, dove è sepolto Papa Francesco. Un gesto che richiama quello di Bergoglio, che più volte, anche dopo i suoi ricoveri al Gemelli, si era raccolto in preghiera ai piedi della Salus Populi Romani, davanti alla quale si inginocchiava prima e dopo ogni viaggio apostolico.

Un passaggio simbolico, quasi una consegna spirituale sotto lo sguardo della Madonna. Papa Leone XIV ha reso omaggio alla tomba del suo predecessore, deponendo una rosa bianca – fiore caro a Francesco – in un momento di silenziosa continuità e rispetto. L’arrivo del Santo Padre a Santa Maria Maggiore è stato accompagnato dalle note solenni di un complesso bandistico disposto sul sagrato. Il convoglio papale ha fatto ingresso da un ingresso laterale, protetto da un cancello, preservando la dimensione riservata del gesto.

In precedenza, Leone XIV aveva visitato il santuario mariano di Genazzano, un luogo a lui caro sin dai tempi in cui era Priore generale dell’Ordine di Sant’Agostino. “Ho voluto essere qui, in questi primi giorni del nuovo ministero che la Chiesa mi ha affidato, per affidare alla Madre del Buon Consiglio la mia missione di Successore di Pietro”, ha dichiarato. Alla comunità riunita in festa, il Papa ha rivolto parole di profonda spiritualità, evocando le nozze di Cana e l'invito di Maria ai servitori: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”.

Accolto da centinaia di fedeli, il Pontefice ha varcato la soglia del santuario, dove ha salutato i religiosi e guidato la preghiera davanti all’immagine della Vergine, recitando con i presenti la supplica di San Giovanni Paolo II. Dopo l’Ave Maria e il Salve Regina, Leone XIV ha rivolto il suo saluto ai fedeli in chiesa e alla folla radunata all’esterno, prima di concludere la visita con un incontro privato in una sala interna.