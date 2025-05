Papa Leone XIV a sorpresa in visita alla Basilica della Madonna del buon consiglio a Genazzano

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Visita a sorpresa di Papa Leone XIV alla Basilica Santuario della Madonna del buon Consiglio a Genazzano, piccolo comune alle porte di Roma. Poco fa il Pontefice si è recato presso la chiesa, cui è molto devoto: non è infatti la prima volta che si reca lì. Già da cardinale vi aveva celebrato diverse messe: l'ultima il 25 aprile, in occasione della Festa della ‘Venuta' della Madre del Buon Consiglio. "Ci vuole molto bene – racconta un residente a Fanpage – È venuto spesso qui a Genazzano, non era raro vederlo. Qualche pensiero ci era venuto stamattina, era pieno di polizia ed è strana una cosa del genere per un piccolo comune come il nostro. Siamo molto onorati ovviamente".

Papa Leone XIV è stato accolto al santuario dagli agostiniani, dal sindaco Fabio Ascenzi e dal vescovo. Ha salutato le persone che sono accorse in piazza a salutarlo e scambiato qualche parola con il vescovo che l'ha accolto. Poi si è raccolto in preghiera davanti la statua della Madonna. Grande emozione nella cittadina, che il Pontefice ha scelto per la sua prima visita pastorale: a Genazzano, infatti, gli agostiniani – ordine cui appartiene il Pontefice – sono presenti dal XIII secolo. Ecco perché ha un legame così forte con la cittadina laziale, che negli anni lo ha visto celebrare messa diverse volte.

"Avevo saputo che sarebbe venuto già un paio d'ore fa, il paese è piccolo e la gente mormora – le parole di una signora a Tv2000 -, sono stata la prima a incontrarlo ma non sono riuscita a dirgli nulla. È davvero un bel Papa". Tante le persone che sperano di incontrarlo e stringergli la mano, emozionate per questa visita a pochi giorni dalla sua elezione a Pontefice.