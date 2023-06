Papa Francesco ricoverato al Gemelli, come sta oggi: notte senza complicazioni per il Pontefice Le ultime notizie sullo stato di salute di Bergoglio dopo l’operazione di laparotomia a cui è stato sottoposto all’ospedale Gemelli di Roma. Il Vaticano fa sapere che anche la seconda notte di ricovero di papa Francesco è trascorsa bene e che nel corso della giornata seguiranno aggiornamenti.

A cura di Susanna Picone

Papa Francesco nel 2023

Sono positive le notizie che arrivano dal Vaticano sullo stato di salute di papa Francesco, sottoposto mercoledì pomeriggio a un intervento all’intestino al policlinico Gemelli di Roma. Anche la scorsa notte di Bergoglio in ospedale è trascorsa bene senza complicazioni. È quanto fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni spiegando che verranno forniti altri aggiornamenti sul Pontefice nel corso della giornata.

Come sta papa Francesco dopo l’operazione chirurgica

Ieri il Papa, all’indomani dell’intervento di laparotomia a cui è stato sottoposto al policlinico Gemelli per una patologia benigna, ha trascorso una giornata di riposo. Sempre nella giornata di ieri lo staff medico che segue il decorso post operatorio del Pontefice aveva informato che si è alimentato con una dieta idrica e che i parametri emodinamici e respiratori sono stabili. L’intervento è durato circa tre ore e il Papa dovrà rimanere in ospedale ancora per diversi giorni. Per il momento le udienze del Santo Padre sono cancellate fino al 18 giugno.

Il chirurgo Sergio Alfieri parla ai giornalisti delle condizioni di salute di Papa Francesco dopo l’intervento

La telefonata di Bergoglio alla mamma del bimbo che aveva battezzato in ospedale

A papa Bergoglio stanno arrivando tantissimi messaggi di vicinanza dal giorno in cui è stato portato in ospedale. In particolare, ieri Bergoglio è stato particolarmente colpito dall'affetto della famiglia del piccolo Miguel Angel, il bambino che il Papa aveva battezzato lo scorso 31 marzo durante l’ultimo ricovero in ospedale.

Leggi anche Come sta Papa Francesco dopo la laparotomia e quando tornerà in Vaticano: i tempi di convalescenza

La famiglia del bimbo gli ha inviato un poster di auguri di pronta guarigione: “Il Santo Padre ha voluto personalmente ringraziare la mamma con una breve telefonata”, ha poi fatto sapere Bruni.

La mamma di Miguel Angel ha poi raccontato al Tg1 di aver deciso di andare in ospedale quando ha scoperto che il Papa si era sottoposto a un intervento: "Coi ragazzi abbiamo detto: ‘famo un cartellone, famo qualcosa'". Così Marcela del Rosario Pariona Barcena è arrivata con i figli al policlinico Gemelli e ha mostrato un cartello di auguri di guarigione per il Papa, che poi l'ha chiamata per ringraziarla.

"Stavo al quarto piano e stavo allattando Michelangelo quando ho visto che il mio telefono stava suonando, un numero strano. Rispondo e sento una voce ‘Marcela, sono il Papa Francisco (in spagnolo, ndr) Mi ha preso un colpo perché mi ha parlato in spagnolo. Il cuore se n'è uscito e poi è tornato. Ho detto: salve sua santità. Mi ha detto che era in degenza, gli ho chiesto di incontrarlo un giorno, se era possibile passare un pomeriggio insieme. Mi ha detto: volentieri, sì".