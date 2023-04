Papa Francesco battezza bambino al Gemelli, il piccolo Michelangelo era stato salvato dalla polizia Il piccolo Michelangelo, il bimbo battezzato da papa Francesco al Gemellii, era stato salvato da due poliziotte in servizio, che hanno scortato l’auto dei genitori fino al pronto soccorso.

Prima di lasciare il Policlinico Gemelli, papa Francesco ha battezzato un bimbo ricoverato. "Come si chiama?”. “Miguel Angel”. “Miguel Angel io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”. Alla giovane mamma il Pontefice ha detto: “È già cristiano. Quando vai in parrocchia, di' che l’ha battezzato il Papa”.

Il piccolo salvato dalla polizia e poi ricoverato al Gemelli

Il piccolo si trovava al Gemelli dopo essere stato salvato dalla polizia. Nel pomeriggio del 30 marzo due poliziotte hanno soccorso un'automobile con a bordo una donna in lacrime e in forte stato di agitazione, che teneva in braccio un neonato privo di sensi. Quest'ultima stava andando al pronto soccorso insieme al marito perché il piccolo, di appena sei giorni, era caduto dal seggiolino, aveva sbattuto la testa e aveva perso conoscenza.

Le due agenti si sono rese conto subito della gravità della situazione e hanno scortato la mamma al pronto soccorso del Policlinico Umberto I. Là i medici hanno disposto un successivo trasferimento al Policlinico Agostino Gemelli, dove il piccolo ieri pomeriggio ha ricevuto dal Papa il battesimo. Stando a quanto si apprende, le sue condizioni di salute sono in miglioramento.

Domani il Papa celebrerà la domenica delle Palme

Intanto papa Francesco è stato dimesso dall'ospedale, è già tornato in Vaticano e ha annunciato: "Domani celebrerò la domenica delle Palme". Subito prima di lasciare il Gemelli, il Pontefice ha firmato il gesso di un bambino e ha abbracciato una donna. È poi andato via, salutato dagli applausi delle persone che si sono radunate al di fuori dell'ospedale romano.