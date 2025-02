video suggerito

Papa Francesco, notte tranquilla in ospedale e colazione in poltrona: "C'è chi ha pregato che morissi" Dopo la diagnosi di polmonite bilaterale, il Vaticano ha diffuso un nuovo bollettino su come sta il Papa dopo la nuova notte al policlinico Gemelli: "Notte serena, si è alzato e colazione in poltrona". Ieri l'incontro con la premier Meloni: "Qualcuno ha pregato perché andassi in Paradiso…"

A cura di Biagio Chiariello

"Notte serena, Papa Francesco si è alzato e ha fatto colazione in poltrona". Lo fa sapere il Vaticano aggiornando sulle condizioni del Pontefice, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dallo scorso venerdì 14 febbraio per una polmonite bilaterale.

Ieri era emerso che c'era "un lieve miglioramento, in particolare degli indici infiammatori", così come risulta dagli esami del sangue, valutati dallo staff medico. Comunque, a livello generale, "le condizioni cliniche del Santo Padre si presentano stazionarie", ha fatto sapere in serata il bollettino diffuso dalla Sala stampa vaticana.

Il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, ha riferito che Bergoglio ha dedicato parte della giornata alla lettura di alcuni quotidiani e ha svolto le sue attività lavorative insieme ai collaboratori più fidati.

Nel pomeriggio, Papa Francesco ha accolto in visita la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con cui si è intrattenuto in privato per circa 20 minuti. La premier ha rivolto al Santo Padre gli auguri di pronta guarigione a nome del Governo e dell’intero Paese. Con una nota di Palazzo Chigi, ha fatto sapere di essere "molto contenta di averlo trovato vigile e reattivo".

Il Corriere della Sera svela anche alcune battute fatte da Bergoglio alla Meloni: "Qualcuno ha pregato perché andassi in Paradiso, ma il Padrone della Messe ha pensato di lasciarmi ancora qui!", avrebbe scherzato l'88enne.

Ma, soprattutto, le ha confidato i il rammarico di "non poter essere presente di persona al prossimo Giubileo". Ormai certo, dopo il recente peggioramento, dell'importanza di ascoltare i consigli dei medici, ha aggiunto con un tocco di ironia: "Mi hanno detto che devo prendermi cura della salute, altrimenti finirò presto in Paradiso".