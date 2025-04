video suggerito

Papa Francesco, l'infezione c'è ancora: il Vaticano spiega il perché della sorpresa di domenica ai fedeli Le ultime notizie sulle condizioni di salute di papa Francesco. Malgrado la partecipazione a sorpresa domenica in piazza San Pietro al termine della messa per il Giubileo dei malati, non ci sono ancora indicazioni ufficiali sulle modalità di svolgimento dei riti della Settimana Santa.

A cura di Susanna Picone

La Santa Sede ha fornito questa mattina un aggiornamento sulle condizioni di salute di papa Francesco, ancora in convalescenza a Casa Santa Marta dopo il lungo ricovero all’ospedale Gemelli. Il Papa non è guarito – l’infezione ai polmoni è ancora presente – ma sicuramente ci sono segni positivi.

Come sta papa Francesco: gli aggiornamenti del Vaticano

La convalescenza del Papa a Casa Santa Marta continua "secondo le prescrizioni dei medici”, è quanto fa sapere la Sala stampa vaticana che sottolinea appunto che l'infezione polmonare è ancora presente anche se, come aveva rilevato l'ultima lastra, c'è stata una "lieve riduzione".

Le condizioni di papa Francesco dunque continuano a essere "stazionarie" e si registrano "lievi miglioramenti sul fronte delle fisioterapie, motoria e respiratoria e quindi anche dal punto di vista della voce”. "Anche per l'ossigenazione – fa sapere ancora la sala stampa – si conferma un quadro stabile con alti flussi al bisogno la notte. Nessuna novità sulle analisi”.

La sorpresa di domenica in piazza San Pietro

Il Vaticano ha quindi spiegato che Bergoglio sta continuando a lavorare per quanto possibile – ha ripreso gradualmente gli incontri e ieri ha ricevuto il cardinale Parolin – e ha spiegato come mai Bergoglio ha deciso di farsi vedere domenica in piazza San Pietro. “La sorpresa dell'uscita a Piazza San Pietro domenica in occasione del Giubileo degli Ammalati è stato un segno voluto da Bergoglio con consulto dei medici”, comunicano dalla sala stampa della Santa Sede. Era "desiderio del Papa prendere parte a questo momento di vicinanza dei pellegrini malati".

Cosa dice il Vaticano circa la presenza di Bergoglio ai riti di Pasqua

Inoltre, il Vaticano fa sapere di non poter ancora dire se il Pontefice potrà partecipare agli eventi della Settimana Santa ormai vicina. Si valuterà "momento per momento", fanno sapere sottolineando che "non è la prima volta" che ci sono delle situazioni di salute complicate. Dalla Santa Sede non si fanno quindi previsioni per gli eventi della Pasqua.

Intanto si è appreso che, come negli ultimi mesi dal ricovero al Gemelli, domani verrà preparato e letto un testo preparato dal Papa, in occasione dell'udienza generale sospesa per i suoi problemi di salute. Continuano anche le telefonate del Papa alla parrocchia di Gaza: la popolazione di Gaza continua ad essere in cima ai suoi pensieri.