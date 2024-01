Papa Francesco in occasione della Giornata mondiale della Pace: “Chi ferisce una sola donna, offende Dio” Durante la celebrazione della Giornata mondiale della Pace, Papa Francesco ha voluto ricordare il ruolo della donna nella Chiesa e nella società. “Possono aiutare il mondo a ritrovare la via della pace, chi ferisce una sola donna, profana Dio” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

"Ogni società ha bisogno di rispettare ogni donna, di custodirle e di valorizzarle sapendo che chi ferisce una sola donna profana Dio, nato da una donna". A dirlo è Papa Francesco nell'omelia della prima messa del 2024 a San Pietro, nel giorno in cui si celebra la Giornata mondiale della Pace alla presenza di 7mila fedeli. Quest'anno, ha fatto sapere il Pontefice tramite un post su X (ex Twitter), la ricorrenza ha per tema l'Intelligenza Artificiale. "Preghiamo insieme – ha scritto – affinché queste nuove tecnologie siano al servizio dell'umanità e ci aiutino a costruire percorsi di fraternità".

Nel corso della sua omelia, Papa Francesco ha sottolineato che le donne "possono aiutare il mondo a ritrovare la via della pace". "Donne e madri – aggiunge – possono aiutare i cittadini del mondo a ritrovare la strada della fratellanza. Il mondo ha bisogno di guardare e imparare da loro per trovare la pace, per uscire dalle spirali della violenza e tornare ad avere sguardo umano sul mondo".

Bergoglio ha inoltre invitato la Chiesa a far spazio alle donne. "La Chiesa ha bisogno di Maria per riscoprire il proprio volto femminile. Per assomigliare maggiormente a lei, deve fare spazio alle donne ed essere generativa attraverso una pastorale fatta di cura e sollecitudine, di pazienza e di coraggio".

Durante l'Angelus, Francesco ha sottolineato che il vero amore "non soffoca e non possiede", seguendo la linea tracciata nel suo discorso di capodanno dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Anche le nostre mamme, con la loro premura, sono spesso magnifiche cattedrali del silenzio. Ci mettono al mondo e poi continuano a seguirci, tante volte inosservate, perché noi possiamo crescere – ha affermato il Pontefice -. Ricordiamoci questo: l'amore non soffoca mai, l'amore fa spazio all'altro, l'amore ci fa crescere".

Il Papa ha dunque invitato a pensare oggi alle madri "per imparare quell'amore che si coltiva soprattutto nel silenzio, che sa fare spazio all'altro, rispettando la sua dignità". "L'amore – ha continuato Bergoglio – è fatto di rispetto e gentilezza: in questo modo abbatte le barriere e aiuta a vivere relazioni fraterne, aiuta a edificare società più giuste".

Sempre durante l'Angelus, Bergoglio ha rinnovato il suo appello per la pace. "Non dimentichiamo l'Ucraina, la Palestina e Israele che sono in guerra. Preghiamo affinché venga la pace".

In seguito, ha salutato i partecipanti alla manifestazione per la pace organizzata dalla comunità Sant'Egidio, il Movimento europeo di azione non violenta, e anche le iniziative delle comunità ecclesiali, come quella che si è tenuta ieri a Gorizia. Bergoglio ha ricevuto anche il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella proprio in occasione della Giornata mondiale della Pace.

"Mi unisco con convinzione all'appello della Santità Vostra affinché le nuove potenti tecnologie siano umanizzate, servano il bene comune e non siano mero strumento di interessi di parte. In tale spirito, l'Italia continuerà ad adoperarsi, anche in vista delle importanti responsabilità che l'attendono nel 2024, a partire dalla Presidenza del G7, foro nel quale il tema dell'intelligenza artificiale sarà affrontato con molta attenzione".