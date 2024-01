Papa Francesco costretto a rinunciare al discorso in Vaticano: “Vorrei ma ho la bronchite” Oggi il Pontefice è stato costretto a dover rinunciare al suo discorso, durante una udienza che era in programma in Vaticano, a causa di problemi respiratori che lo affliggono. Come sta Papa Francesco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Nuovi problemi di salute per Papa Francesco. Oggi il Pontefice è stato costretto a dover rinunciare al discorso durante una udienza in Vaticano a causa di problemi respiratori che lo affliggono. Bergoglio infatti è alle prese con una nuova bronchite che lo ha colpito nei giorni scorsi, costringendolo a un nuovo sforzo, una situazione non semplice per una persona anziana e già gravata da problemi ai polmoni.

“Io vorrei leggere tutto il discorso ma ho un problema, un po’ di bronchite” ha annunciato Papa Francesco nella mattinata di oggi, venerdì 12 gennaio, rivolto ai partecipanti al Simposio "Universitè des Communicants en Eglise" promosso dalla Conferenza dei Vescovi di Francia. Bergoglio ha proferito solo queste poche parole, consegnando subito dopo il suo discorso scritto ai presenti. Un gesto fatto malvolentieri dal Pontefice che ama invece sempre parlare durante le udienze in Vaticano.

Nonostante i problemi di salute, infatti, lo stesso Bergoglio non ha voluto rinunciare all’appuntamento programmato da tempo, così come non ha voluto mancare a due precedenti impegni in Vaticano in programma nella stessa mattinata di oggi. Nei due precedenti incontri Papa Francesco ha anche letto i suoi discorsi alla platea, anche se sempre seduto sulla sedia ed evidentemente affaticato.

Non è la prima volta che Papa Francesco è alle prese con bronchite e problemi respiratori. Appena nel novembre scorso l’87enne era rimasto bloccato da una pesante bronchite che lo aveva costretto a rinunciare persino all’Angelus. Un malanno che si era portato avanti per giorni fino a dicembre.

“Sono vivo, grazie a Dio è bronchite e non polmonite. È importante prendersi cura di se stessi, siamo forti ma anche fragili” aveva detto in quella occasione il Pontefice, colpito da una bronchite acuta e infettiva che lo aveva costretto a cancellare alcune udienze e anche a rinunciare alla partecipazione alla Cop28 di Dubai. In precedenza Bergoglio aveva sofferto per un’altra forte infiammazione ai polmoni, un problema che lo affligge periodicamente anche a causa della mancanza di parte di un polmone. All'età di 21 anni, in seguito a una grave forma di polmonite, a Jorge Mario Bergoglio infatti venne asportato il lobo superiore del polmone destro a causa di tre cisti.