video suggerito

Papa Francesco da un mese in ospedale, come sta oggi: “Notte tranquilla”, riesce a muoversi e camminare A distanza di un mese dal ricovero papa Francesco, arrivato all’ospedale Gemelli il 14 febbraio, continua a essere stabile in un quadro che resta comunque complesso. Gli aggiornamenti di oggi, 14 marzo, del Vaticano sulla salute del Pontefice. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Susanna Picone

256 CONDIVISIONI condividi chiudi

Papa Francesco ha trascorso una notte tranquilla, stando a quanto rende noto la sala stampa vaticana nel consueto aggiornamento del mattino sulle condizioni di salute del Pontefice. Fonti vaticane confermano che riesce a muoversi e a camminare "come ha fatto sempre", spostandosi "a volte con più assistenza, altre con meno". Oggi ha seguito gli esercizi spirituali, prosegue la terapia farmacologica e alterna la fisioterapia motoria, la mattina a quella respiratoria, il pomeriggio.

La situazione clinica del Papa – secondo quanto reso noto nell’ultimo aggiornamento di ieri del Vaticano – resta stazionaria in un quadro comunque complesso. Papa Francesco è ormai da un mese, era il 14 febbraio scorso quando è arrivato in ospedale, ricoverato al Gemelli di Roma per curare una polmonite bilaterale. In ospedale, ieri, ha festeggiato anche il suo dodicesimo anniversario del pontificato. Il personale del Gemelli per l’occasione ha voluto anche organizzare una piccola sorpresa per Bergoglio: una torta con tanto di candeline.

Considerato il quadro clinico stabile – la prognosi è stata sciolta qualche giorno fa – i medici non stanno più diffondendo un bollettino quotidiano per Bergoglio, ma degli aggiornamenti da fonti vaticane su come sta il Papa vengono comunque garantiti ogni giorno. Della giornata di ieri sappiamo che Bergoglio ha ripreso la terapia respiratoria nel pomeriggio e che prosegue sempre l'alternanza della ventilazione meccanica non invasiva di notte con l'ossigenazione ad alti flussi con le cannule nasali usate durante il giorno. Un nuovo bollettino medico sarà diffuso questa sera.

Per il Papa oggi alle 10.30 si terrà una messa nella Cappella Paolina, Palazzo Apostolico, che sarà presieduta dal cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, alla presenza del Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. E continuano anche i rosari che da questa sera torneranno a essere recitati in Piazza San Pietro. L'appuntamento è fissato alle 19.30.