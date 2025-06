video suggerito

Panico al cinema durante un film horror a Bolzano: ragazzi sparano con pistola softair sugli spettatori Durante la proiezione di un film horror in un cinema di Bolzano, un gruppo di ragazzi ha esploso pallini con una pistola softair contro gli spettatori, scatenando il panico. La Polizia è intervenuta, sequestrando l'arma e un coltello. Indagini in corso.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Una spensierata serata al cinema si è trasformata in un incubo per decine di spettatori, spaventati da un gruppo di giovani che ha iniziato ad esplodere pallini durante la proiezione di un film dell’orrore. È accaduto domenica scorsa in una sala di Bolzano, dove un gruppo di ragazzi, armato di una pistola softair ad aria compressa, ha creato scompiglio tra il pubblico.

Secondo quanto ricostruito, una decina di adolescenti – tra i 15 e i 19 anni – si sarebbe passata la pistola tra le poltrone, per poi iniziare a sparare piccoli proiettili in gomma contro ignari spettatori. In preda al panico, alcuni presenti si sono rivolti agli addetti alla sicurezza, che hanno immediatamente allertato la Polizia.

Le pattuglie della Volante sono arrivate sul posto e hanno riportato la calma, individuando all’esterno della sala alcuni giovani compatibili con le descrizioni fornite. I ragazzi, inizialmente, hanno negato ogni coinvolgimento, sostenendo che gli autori si fossero già dileguati. Le indagini, però, hanno portato a una scoperta importante: all’interno dei bagni del cinema sono stati rinvenuti e sequestrati una pistola softair con il tappo rosso e un coltello a serramanico. È probabile che le armi siano state abbandonate poco prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Le autorità stanno ora lavorando per attribuire con precisione le responsabilità individuali e valutare eventuali misure amministrative nei confronti dei giovani coinvolti.