Paura a bordo del volo Aeroitalia da Cagliari a Milano, fiammata dal motore destro: l’aereo torna indietro

Paura a bordo del volo Aeroitalia 2350 da Cagliari a Milano Linate partito questa mattina alle 06:30. Subito dopo il decollo si sarebbe udito un forte rumore partire dal motore destro, accompagnato da una rapida fiammata e il comandante, per precauzione, ha deciso di rientrare all’aeroporto del capoluogo sardo.
A cura di Ida Artiaco
Momenti di panico a bordo del volo Aeroitalia 2350 da Cagliari a Milano Linate questa mattina. L'aereo è infatti rientrato all'aeroporto del capoluogo sardo subito dopo il decollo, avvenuto alle 6:30, a causa di una problematica tecnica riscontrata a uno dei motori. Il comandante, in piena osservanza delle procedure di sicurezza e in accordo con le autorità aeronautiche, ha deciso di rientrare a Cagliari.

"Aeroitalia, da sempre attenta alla massima sicurezza e al comfort dei propri passeggeri, aveva già predisposto un aeromobile sostitutivo in pronta disponibilità, che era presente a Cagliari come backup. Desideriamo sottolineare che la situazione non ha in alcun modo compromesso la sicurezza del volo o dei passeggeri a bordo", anche se "il comandante, in piena osservanza delle procedure di sicurezza e in accordo con le autorità aeronautiche, ha deciso di rientrare a Cagliari. Aeroitalia si scusa per il disagio arrecato e conferma il proprio impegno costante a garantire i più alti standard di sicurezza e affidabilità", si legge in una nota della compagnia area.

Stando a quanto riporta l'Unione sarda, si sarebbe udito un forte rumore partire dal motore destro, accompagnato da una rapida fiammata. Dai primi controlli non è risultato comunque nulla di anomalo e i viaggiatori sono stati indirizzati verso il volo successivo. Sempre Aeroitalia ha poi fatto sapere, infatti, che "attualmente è già partito l’aeromobile sostitutivo per garantire la prosecuzione del viaggio nel minor tempo possibile. Tutti i passeggeri sono stati tempestivamente assistiti dal personale, che resta a completa disposizione per qualsiasi esigenza".

