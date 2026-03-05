Palpeggiamenti su pazienti anche minorenni in studio, osteopata arrestato: “Rotto muro del silenzio”

Le indagini sono partite dopo una denuncia di una ragazza di 17 anni e hanno portato alla scoperta di altri casi analoghi. “Le vittime hanno rotto il muro del silenzio raccontando quanto avrebbero subito” ha spiegato la polizia.

Approfittando del rapporto di fiducia che si era instaurato tra paziente e professionista, un osteopata avrebbe palpeggiato in più occasioni le donne che a lui si rivolgevano toccandole nelle parti intime senza motivo durante le visite nel suo studio. Queste le gravi accuse nei confronti di un professionista 66enne arrestato nelle scorse ore dagli agenti del commissariato di polizia di Pescia, in provincia di Pistoia, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'autorità giudiziaria dopo una delicata indagine.

L'inchiesta a carico dell'uomo era scattata a seguito della denuncia di una giovane paziente dell'uomo, una ragazza di 17 anni che, dopo la visita, si era rivolta al commissariato di polizia raccontando di contatti fisici ritenuti non giustificati dall'attività terapeutica dell'uomo come palpeggiamenti nelle parti intime.

Il racconto circostanziato aveva portato all'avvio di accertamenti investigativi da parte della polizia sul professionista, molto conosciuto e con uno studio in un comune della Valdinievole. Gli agenti hanno contattato altre pazienti che avrebbero confermato quindi altri episodi analoghi durante i trattamenti nello studio. Anche altre donne si sarebbero rivolte alla Polizia di Stato decidendo di raccontare i presunti abusi dell'osteopata.

“La squadra di polizia giudiziaria ha immediatamente avviato un’attività investigativa che ha permesso di riscontrare la sussistenza di altri casi”, spiega la polizia, aggiungendo che “Le vittime hanno rotto il muro del silenzio raccontando quanto avrebbero subito”.

Dalle varie dichiarazioni raccolte, secondo gli inquirenti, sarebbe emerso quindi un quadro indiziario a carico dell'uomo con gravi condotte ripetute nel tempo e ai danni di più donne, anche minori, che hanno spinto il PM a chiedere ad ottenere dal Gip la misura cautelare della custodia in carcere che è stata eseguita dalla stessa polizia in attesa dello sviluppo delle indagini.