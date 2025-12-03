Palmegiani è consulente di Sempio ma 6 mesi fa ha offerto un parere ai legali di Stasi: l’ultimo caso su Garlasco

Un nuovo caso è scoppiato relativo al delitto di Garlasco: il consulente di Sempio, Armando Palmegiani, lo scorso giugno ha spedito un parere pro-veritate sulla famosa impronta “33” agli avvocati di Alberto Stasi. “Se questa relazione fosse contro il mio assistito, mi rimuovano quando vogliono”, ha detto. Angela Taccia: “Fieri faccia parte della nostra squadra”.

Mentre continuano le indagini sul delitto di Garlasco e su Andrea Sempio, indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, è diventato un caso quello che ha per protagonista Armando Palmegiani, ex poliziotto della Scientifica e criminologo, che da circa due mesi ha preso il posto dell'ex generale Luciano Garofano come consulente del pool difensivo del 37enne. Cosa è successo?

A quanto pare Palmegiani lo scorso giugno – il 9 precisamente – ha spedito (senza richiesta) un parere pro-veritate sulla famosa impronta "33", al centro del giallo sul delitto di Chiara Poggi e che secondo la Procura di Pavia apparterrebbe a Sempio, agli avvocati di Alberto Stasi, che per l'omicidio della fidanzata è stato condannato in via definitiva. "Se questa relazione fosse contro il mio assistito, tranquillamente mi rimuovano quando vogliono", ha dichiarato l'ex agente in una intervista a Mattino 5 ripresa dal quotidiano La Repubblica.

Palmegiani ha spiegato che "gira questa voce, allora è meglio mettere le mani avanti". L'esperto ha aggiunto: "Feci questo scritto per la difesa di Stasi perché la traccia 33, come dico sempre, non è identificabile. Non è che andavo contro una persona. In quel momento io ho sentito l'avvocato Giada Bocellari numerose volte, ma anche l'avvocato Tizzoni e feci una serie di video non essendo consulente". Il riferimento è a dei video che vennero pubblicati sul suo canale Youtube, in cui disse: "Io credo che quasi certamente si accerterà che quel Dna ha l'Y di Sempio non voglio parlare di trasferimento di Dna, vediamo le risultanze della procura. Ma a mio avviso quello è di Sempio, perché è veramente netto".

Poco fa, sempre Palmegiani, sulla propria pagina Facebook ha scritto: "L'informazione deve essere sempre data, anche da chi non la pensa come me. Però forse i dati riportati devono esserlo fatto in modo fedele, nella relazione parlo della forma della traccia 45 (che pure viene da lui analizzata nei video, ndr) e non dico che è riferibile a Stasi o Sempio dato che, come ho scritto allora all'avvocato che ha avuto la relazione (i primi di giugno), la traccia non è attribuibile avendo massimo 10 punti. Ma ovviamente quest'ultima parte non viene riportata e si preferisce anche mettere una mia immagine dove ho una faccia da invasato (dato che l'hanno presa da un video potevano scegliere meglio) forse per screditarmi ancora di più, ovviamente è una mia supposizione….", in risposta ad un post del giornalista Salvo Sottile che pure ha commentato sui social la vicenda.

Nonostante ciò è arrivato questa mattina il sostegno degli avvocati dell'attuale indagato. "Siamo fieri che un professionista come Armando Palmegiani faccia parte della nostra squadra", ha detto Angela Taccia, che assieme al legale Liborio Cataliotti difende il 37enne. "Scelsi io Palmegiani perché è un professionista scevro da ogni reale pregiudizio, così da poter essere il più oggettivo possibile – ha aggiunto ancora l'avvocata -. Quando ha letto le carte, si è reso conto di quanto Sempio non c'entrasse in questa storia. Questa per noi è la garanzia più grande: che un professionista dalle indubbie capacità si sia convinto dell'innocenza di Sempio analizzando tutte le carte, carte che ai tempi non aveva. È parte di noi e sempre lo sarà, finché ci saranno le condizioni", ha concluso.