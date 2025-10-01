Il nuovo consulente di Andrea Sempio è l’ex poliziotto Armando Palmegiani: prende il posto di Garofano

Da oggi primo ottobre la difesa di Andrea Sempio, l'attuale indagato sull'omicidio di Chiara Poggi, ha un nuovo consulente: si tratta del professore ed ex commissario capo Armando Palmegiani. L'avvocata Angela Taccia ha appena depositato la nomina.

Il nome di Armando Palmegiani arriva dopo la "separazione" tra Luciano Garofano e i legali di Sempio. In un comunicato stampa uscito nelle scorse ore si legge che la decisione di Luciano Garofano "di rinunciare all'incarico è maturata in conseguenza della mancata condivisione da parte della difesa". A Fanpage.it l'avvocato Massimo Lovati è entrato nel dettaglio precisando che "le divergenze riguardano l'impronta 33. Secondo il generale noi avvocati avremmo dovuto chiedere al giudice per le indagini preliminari di estendere la ricerca nell'ambito dell'incidente probatorio su questa impronta. Ovvero come hanno chiesto gli avvocati della famiglia Poggi". Invece nell'ultima udienza la legale Angela Taccia, su questa questione si è rimessa alla decisione del giudice che non ha dato poi il via libera alle analisi su questa traccia.

Sia chiaro che la questione sull'impronta 33 non finisce qui. La sensazione è che Procura voglia tornare su questa traccia durante un eventuale processo ad Andrea Sempio. Non resta che attendere dunque la chiusura delle indagini.

Intanto è tempo di procedere con gli altri accertamenti legati all'incidente probatorio e che la difesa di Andrea Sempio ora ha affidato a Armando Palmegiani. Ma cosa manca? Ad oggi servono gli esami del dattiloscopista per cercare di attribuire le otto impronte trovate sui rifiuti di casa Poggi il giorno dell'omicidio o sugli oggetti usati da Chiara per fare colazione, prima di aprire al suo assassino ed essere uccisa poco dopo. Così come ancora manca l'accertamento per cui è iniziato tutto: quello che deve confermare o smentire che sulle unghie della vittima ci sia il DNA di Andrea Sempio.