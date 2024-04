video suggerito

Palermo, sorprende la figlia a letto col fidanzato e li massacra di botte. Trauma cranico per la 15enne I fatti sono avvenuti domenica nel quartiere Pallavicino del capoluogo siciliano. I due ragazzini sono finiti ricoverati all’ospedale Villa Sofia. Il padre, 40enne, denunciato per lesioni e maltrattamenti in famiglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Ha scoperto la figlia di 15 anni a letto insieme al fidanzatino della stessa età e non ci ha visto più dalla rabbia: ha picchiati entrambi con una mazza. Percosse così violente da rendere necessario il ricovero in ospedale per i due ragazzini.

I fatti sono avvenuti a Palermo, nel quartiere Pallavicino, dove domenica 14 aprile sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno soccorso e portato in ospedale i due giovanissimi dopo l'allarme dato dai vicini di casa intimoriti dalle urla strazianti.

Entrambi hanno riportato lesioni su tutto il corpo e sono stati ricoverati all‘ospedale locale Villa Sofia dopo essere arrivati al pronto soccorso in codice rosso. Il padre della ragazza, un uomo di 40 anni, è stato denunciato per lesioni e maltrattamenti in famiglia. Considerato quanto emerso sono state attivate le misure previste per i cosiddetti casi di "codice rosso".

Stando alle ricostruzioni dei giornali locali, l'uomo sarebbe entrato improvvisamente in camera della figlia e l'avrebbe trovata in atteggiamenti inequivocabili insieme al ragazzo. A quel punto la rabbia ha preso il sopravvento: ha afferrato un oggetto contundente trovato in casa per iniziare a picchiare tutti e due colpendoli anche alla testa. La 15enne ha riportato un trauma cranico, evidenziato dagli esami eseguiti in ospedale. Dagli accertamenti è emerso anche un taglio al piede.

Il quindicenne invece ne è uscito con il naso rotto.

I carabinieri della Compagnia San Lorenzo hanno acquisito i referti medici dei giovani e hanno sentito la ragazza, arrivata al nosocomio palermitano insieme alla madre a bordo di un'ambulanza, così anche il fidanzato.