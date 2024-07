video suggerito

Ragazza 16enne denuncia: "Violentata a Palermo", poi scoppia maxi rissa. Fermato il presunto aggressore Una ragazza di 16 anni ha denunciato di essere stata violentata da un giovane da poco maggiorenne ieri notte all'Addaura, sul lungomare di Palermo. Al momento è ricoverata. Collegata alla violenza ci sarebbe una maxi rissa scoppiata tra gli amici della vittima e quelli del presunto aggressore, che è stato fermato.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio

Una ragazza di 16 anni ha denunciato di essere stata violentata ieri da un ragazzo da poco maggiorenne a Palermo. La giovane avrebbe in particolare raccontato ai medici del Policlinico specializzati in reati sessuali che l'episodio si sarebbe consumato all'Addaura, sul lungomare del capoluogo siciliano.

L'ospedale ha poi contattato i carabinieri che hanno subito cominciato le indagini per ricostruire esattamente la dinamica di quanto successo e di verificare il racconto della vittima. I militari della compagnia di San Lorenzo poco dopo sono anche riusciti a rintracciare il presunto violentatore, un ragazzo da poco maggiorenne, la cui posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Era stata la stessa ragazza a raccontare di avere conosciuto il giovane nel locale South sul lungomare Cristoforo Colombo. I due sarebbero usciti nella zona della scogliera intorno alla mezzanotte e qui si sarebbe consumata la violenza. Poi la 16enne sarebbe riuscita a scappare. Al momento è ancora ricoverata al Policlinico.

Per altro, all'episodio sarebbe collegata una maxi rissa scoppiata nei pressi del McDonald's di via Rosario Nicoletti fra 20 giovani. Come accertato dai carabinieri dai racconti di quanto hanno partecipato alla lite, è emerso che i due fatti sarebbero correlati. Si sarebbero infatti affrontati gli amici della ragazza e quelli del presunto violentatore. I militari per tutta la notte hanno interrogato i possibili testimoni per cercare di ricostruire quanto avvenuto.