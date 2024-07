Usa, uccise il figlio di 5 anni della fidanzata annegandolo nel water: bimbo lo aveva morso a una mano

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Un uomo statunitense di 34 anni si è dichiarato colpevole del brutale omicidio del figlioletto della sua fidanzata, un bimbo di 5 anni, e per questo condannato a 60 anni di carcere presso il Dipartimento penitenziario dell'Arkansas. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti in Tribunale, Nathan Bridges uccise il piccolo annegandolo con la testa nel water solo perché il bambino lo aveva morso a una mano.

Il terribile delitto fu scoperto nel dicembre del 2022, a poche ore dal sesto compleanno del piccolo, ma secondo i documenti del tribunale, l'assassinio si era consumato già da tre mesi. Il corpo del bambino infatti era stato nascosto per tre mesi prima che gli agenti lo scoprissero a seguito di una soffiata che fece scattare le ricerche. La tragica scoperta avvenne quando i poliziotti si presentarono a casa della coppia dopo essere stati messi in allarme dalla nonna del bimbo. Quest'ultima infatti, sotto insistenza, aveva appreso dalla figlia che il piccolo era morto.

Il corpicino giaceva sotto le assi del pavimento di casa dove l'uomo aveva fatto un foro per seppellire il bambino. I resti del piccolo erano avvolti in sacchetti di plastica con sopra una coperta. Durante il blitz, anche la sorella del bimbo, una piccola di 6 anni, fu trovata con ferite multiple, tra cui ustioni a braccia, torace e piedi, e quindi immediatamente portata in ospedale.

Secondo la madre dei bimbi, la 30enne Ashley Rolland, era il 9 settembre 2022 quando Bridges uccise il piccolo dopo averlo provocato. L'uomo avrebbe messo la mano in bocca al piccolo che lo avrebbe morso. Secondo la dichiarazione, Bridges infuriato lo ha portato in bagno, dove ha ripetutamente immerso la testa nel water fino a farlo annegare. Successivamente ha occultato il cadavere.

La madre dei bimbi, anche lei arrestata, deve rispondere a sua volta di molteplici reati, tra cui omicidio, abuso su minore, abuso di cadavere, manomissione di prove, messa in pericolo del benessere di un minore e percosse. Il suo caso è ancora in attesa di processo nella contea di Lee.