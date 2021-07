Palermo. “Non è mai troppo tardi”: a 89 anni Angelo si laurea in Scienze Politiche Ha conseguito la magistrale in “Sviluppo aziendale e prevenzione del crimine” presso il Dipartimento di Scienze Politiche e delle relazioni internazionali (DEMS) dell’Università degli Studi di Palermo. Lui è Angelo Censoplano, ex agricoltore e carabiniere, poi consigliere comunale, che ha discusso la tesi dal titolo “Tutela ambientale e gestione dei rifiuti”, di cui è relatrice la prof.ssa Gabriella Marcatajo.

A cura di Biagio Chiariello

Angelo Censoplano si è laureato in ‘Compliance, Sviluppo aziendale e prevenzione del crimine’ all’Università di Palermo discutendo la tesi dal titolo ‘Tutela ambientale e gestione dei rifiuti’, di cui è relatrice Gabriella Marcatajo, docente del dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali (Dems). Fin qui nulla di strano, se non fosse che il ‘dottore' ha 89 anni. "Al dottor Censoplano vanno le più affettuose e sentite congratulazioni da parte mia e di tutta la nostra comunità accademica – commenta il rettore Fabrizio Micari -. Lo ringrazio per il suo esempio che rappresenta una straordinaria testimonianza di impegno e di passione per la cultura e per lo studio".

Questa mattina la discussione davanti alla commissione, la proclamazione, nell'aula Falcone del San Rocco, e il brindisi. "Sono ufficialmente dottore in relazioni internazionali – ha detto -. La conclusione di un lungo percorso che mi ha visto impegnato in una delle più belle, stimolanti, affascinanti, sublimi esperienze di tutta la mia vita".

Impegno e passione che hanno accompagnato tutta la vita del dottor Censoplano: agricoltore fino ai 18 anni, si è arruolato nell'Arma dei carabinieri ed ha girato l'Italia, per poi tornare a fine carriera in Sicilia. A Terrasini, il suo paese, dopo la pensione è iniziata la sua esperienza politica: è stato consigliere comunale dagli anni '80 agli anni '90 ed anche vicesindaco di diverse Giunte. "La passione, la determinazione e l'amore per lo studio di Angelo Censoplano – dice la relatrice Marcatajo – dimostrano come ci sia sempre tempo e modo per crescere e ampliare le proprie conoscenze".