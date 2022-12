Palermo, incendio in appartamento: muore donna di 52 anni Caterina Giammanco, 52 anni, è morta venerdì sera nel rogo divampato nell’appartamento in cui viveva in un quartiere di Palermo.

A cura di Davide Falcioni

Malgrado l'immediato intervento dei vigili del fuoco, chiamati a spegnere un incendio divampato in un appartamento, per lei non c’è stato nulla da fare. Tragedia venerdì sera a Sferracavallo, quartiere di Palermo, dove una donna di 52 anni – Caterina Giammanco, residente al pian terreno di una palazzina che si trova in via Scalo – è morta tra le fiamme.

Ancora da chiarire le cause del rogo, forse dovuto a un cortocircuito. Sull’episodio indaga la polizia. A lanciare l’allarme sono stati i vicini che hanno iniziato a sentire un'intensa puzza di bruciato proveniente dal piano inferiore dell'edificio. Poi le fiamme. Sul posto sono arrivate quattro squadre del 115 che, per ragioni di sicurezza, hanno evacuato l'intero stabile. I vigili del fuoco, temendo che all’interno ci fosse qualcuno, hanno cercato di spegnere le fiamme nel più breve tempo possibile per verificare la situazione.

Una volta domato il fuoco alcuni pompieri sono entrati nell'appartamento, ma per Caterina Giammanco – che in quel momento si trovava da sola perché il compagno era uscito – non c'era ormai più nulla da fare.

I vigili del fuoco, affiancati dagli agenti di polizia dell'Ufficio prevenzione generale e del commissariato San Lorenzo, hanno eseguito una prima ispezione nel tentativo di determinare cosa abbia innescato le fiamme. Esclusa la pista dolosa, si ipotizza che il rogo si sia propagato a seguito di un problema all'impianto elettrico dell'abitazione.