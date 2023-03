Palermo, al concorso Rap per 306 posti da netturbino più di 18mila domande: la graduatoria e la prova Sono più di 18mila le domande arrivate per il concorso Rap che apre 306 posti da netturbino a Palermo. Le graduatorie di merito e la prova scritta per il contratto a tempo indeterminato.

A cura di Gabriella Mazzeo

Nella giornata di ieri è scaduto il termine ultimo per inviare le domande. Alla fine, su 18.517 richieste arrivate alla Rap per il concorso che prevede l'assunzione di operai che si occupino della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti a Palermo, solo in 306 avranno il posto di lavoro da netturbino.

Il bando è stato aperto a fine dicembre e dopo le numerose domande arrivate nei primi giorni, l'azienda ha deciso di dare un tempo in più per partecipare. Adesso, per redigere la prima graduatoria di merito a parità di titoli, età e numero di figli a carico, sarà considerato l'ordine di invio delle domande. Dopo la prima graduatoria, ne sarà redatta una intermedia formata dai primi 3.000. candidati.

Come si svolgerà il concorso: le graduatorie di merito e la prova

Dopo la redazione di una prima graduatoria di merito a parità di titolo, età (nati nello stesso giorno, mese e anno) e numero di figli a carico, vi sarò una graduatoria intermedia dei primi 3.000 candidati che parteciperanno a una prova scritta composta da 50 domande a risposta multipla.

La prova scritta si baserà su quesiti riguardanti cultura generale, nozioni di base di igiene ambientale, di gestione rifiuti, raccolta differenziata, sicurezza sul lavoro, diritti e doveri dei lavoratori ed elementi del codice della strada. Il punteggio minimo per superare il test è di almeno 30/50 (un punto per ogni risposta esatta, zero punti per quelle non date e -0,33 per quelle errate). Per rispondere a tutte le domande i candidati avranno a disposizione 50 minuti.

Dopo la prova, sarà compilata una graduatoria definitiva di merito e verranno nominati i 306 vincitori del concorso. Altri 700 candidati rimarranno nella lista di coloro che potranno essere ripescati nei mesi successivi.

Titolo di studi ed età dei candidati

Stando a quanto reso noto, le istanze arrivano da ambienti molto diversi. L'81% delle domande è stato fatto da uomini e il 30% dei partecipanti ha meno di 30 anni. Il 34% ha fra i 30 e i 39 anni, mentre il 25% dai 40 ai 49 anni. Il 10% è composto da ultracinquantenni. Il 2% dei candidati al concorso è laureato, mentre il 12% possiede il diploma di scuola superiore. L'86% invece si è fermato alla terza media. Il 98% di tutte le candidature provengono dall'Isola.

Il tipo di contratto e lo stipendio

I 306 netturbini assunti saranno inquadrati come "categoria J" e avranno il compito di spazzare le strade e raccogliere i rifiuti. Lo stipendio del contratto a tempo indeterminato sarà di circa 1.200 euro lordi al mese (1.000 euro netti) con quattordicesima inclusa. Sono previste progressioni, la prima dopo due anni e due mesi di servizio con un aumento di 125 euro lordi al mese. Dopo altri 5 anni 1A con un compenso di circa 1400 euro al mese.