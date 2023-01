Palermo, adolescente picchia in strada una coetanea incitata dagli amici: “Dalle i calci in testa” Una violenza barbara nei confronti di una ragazza a Palermo aggredita da una sua coetanea dinanzi alla scuola. La scena è stata ripresa da alcuni presenti e poi postata sui social.

Alcuni frame dell’aggressione ai danni di un’adolescente

“Dalle i calci in testa”, si sente urlare da qualcuno che si trova alle spalle di chi riprende la scena, mentre altri la incitano a colpire la povera malcapitata in maniera ancora più violenta. Sono questi alcuni frame del video di un'aggressione da parte di un'adolescente ai danni di una sua coetanea che viene trascinata in strada e malmenata per le strade di Palermo.

Le immagini sono state girate a pochi passi dall'Istituto alberghiero di corso dei Mille, dove si presume studino le due ragazze coinvolte e dove si è verificata l'aggressione, così come riportato da PalermoToday. Intorno a loro un gruppo di giovani che incitano alle botte, mentre c'è chi prova a fermare la furia dell'assalitrice che viene poi staccata a forza dalla vittima.

La scena inizia dinanzi alla vetrina di quella che sembra essere una farmacia e dalla quale a un certo punto escono due farmacisti che provano a far desistere l'adolescente dalle sue intenzioni. “Ma perché non la lasci stare?”, chiede uno di loro cercando di intervenire. Richiesta alla quale la ragazza risponde con tono aggressivo: “Perché non si fa i fatti suoi?”.

Pochi secondo e afferra la ragazza per i capelli trascinandola in strada. Intorno alle due si forma un gruppo di ragazzi mentre alcuni adulti presenti provano a fermarla, senza troppa convinzione. A quel punto c'è chi incita la giovane a proseguire nella sua aggressione mentre c'è chi interviene per fermarla. Ci riesce solo un ragazzo che porta via la ragazza, mentre l'adolescente aggredita resta a terra dolorante.