Paga di più per una spolverata di pepe sulla pizza, lo scontrino finisce sui social: polemica a Bari

50 centesimi in più per una spolverata di pepe sulla pizza: è quello che si è visto addebitare il cliente di una pizzeria in centro a Bari. Lo scontrino finisce in un post su Facebook.

Il cliente di una pizzeria del centro di Bari ha postato sui social lo scontrino della cena che è subito diventato un caso. Questo perché sono stati addebitati anche 50 centesimi in più per una spolverata di pepe sulla pizza, come si vede tra le voci dello scontrino. A riportare quanto accaduto è il Corriere del Mezzogiorno.

Sul pezzo di carta si legge non solo il nome delle due pizze, le bibite e il coperto, ma anche "+ pepe" riferendosi proprio alla spolverata sulla pizza che è costata al cliente, residente nella città pugliese, ben 50 centesimi. Un costo che non si aspettavano i cliente che hanno finito così per "denunciare" l'accaduto sui social scatenando commenti di indignazione.

Come era successo più di un anno fa quando uno scrittore trentino aveva raccontato di aver dovuto pagare cinquanta centesimi per tagliare una pizza e un euro per il cartone con cui portarla a casa. Anche in questo caso lo scontrino era finito sui social.

Segno che quest'estate agli italiani sta costando sempre di più. A cominciare dall'affitto di lettini e ombrelloni in spiaggia. Stando a un report di Altroconsumo, rispetto a quattro anni fa l'attrezzatura per passare una giornata in riva al mare costa ben il 17 per cento in più. Mentre rispetto allo scorso anno le famiglie spenderanno in media il 5 per cento in più. Sulle spiagge italiane è difficile trovare un ombrellone con due lettini a meno di 30 euro per la sola giornata di domenica 10 agosto.

I prezzi più alti si registrano ad Alassio: la prima fila arriva a costare 354 euro. Seguono: Gallipoli (295 euro prezzo medio, 316 euro prima fila), Alghero (240 euro prezzo medio, 251 euro prima fila) e Viareggio (217 euro per tutte le file).