Padova, uomo sale su una gru e minaccia di suicidarsi: 13 anni fa aveva ucciso la moglie L'uomo, un cittadino albanese di 67 anni, nel 2012 uccise la moglie ed oggi ha minacciato di togliersi la vita a Padova. La Questura ha attivato il protocollo previsto in questi casi, facendo convergere sul luogo il negoziatore della Polizia di Stato.

A cura di Davide Falcioni

Momenti di alta tensione nel primo pomeriggio di oggi, martedì 13 maggio, in via Cavazzana, all’angolo con via Michele Sammicheli, a Padova. Intorno alle 13.30 infatti un uomo è salito su una gru alta circa 20 metri, minacciando di togliersi la vita.

A dare l’allarme è stato lo stesso protagonista del gesto, un cittadino albanese di 67 anni, già noto alle forze dell’ordine per essere stato condannato per l’omicidio della moglie nel 2012. L’uomo ha contattato la sala operativa della Questura, riferendo le sue intenzioni di farla finita e chiedendo di poter parlare con qualcuno disposto ad ascoltarlo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente due equipaggi della squadra Volanti della Questura di Padova, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. Presenti anche un’ambulanza e i Vigili del fuoco, dotati di un telone anticaduta, pronti a intervenire in caso di necessità.

La Questura ha attivato il protocollo previsto in questi casi, facendo convergere sul luogo il negoziatore della Polizia di Stato, supportato dalle Unità Operative del Reparto Prevenzione Crimine. Il negoziatore è riuscito a instaurare un primo contatto con l’uomo, dando il via a un delicato tentativo di mediazione per evitare il tragico epilogo. Le operazioni sono proseguite nel massimo riserbo, con l’obiettivo di riportare l’uomo a terra in sicurezza.