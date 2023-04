Padova, cadavere di un 24enne trovato accanto al suo scooter: ipotesi incidente Un ragazzo di 24 anni è stato trovato morto nel Padovano, a Saccolongo. Il cadavere era sul ciglio della strada poco distante dal suo scooter. Gli inquirenti seguono ogni pista.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Indagini in corso a Saccolongo, comune della provincia di Padova, dove questa mattina un ragazzo di 24 anni è stato trovato morto sul ciglio della strada in via Boccalora. Il cadavere del giovane era accanto al suo scooter.

La scoperta è stata fatta intorno alle 8 di stamattina da alcuni passanti che hanno notato il corpo di una persona riverso sull'asfalto a bordo strada. Immediatamente sono intervenuti i carabinieri insieme con i soccorritori del 118 e gli agenti della polizia locale. Purtroppo il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo la cui identità non è stata ancora resa nota.

La strada chiusa al traffico per permettere i rilievi

Intanto i militai hanno transennato l'area impedendo il passaggio delle vetture così da effettuare i rilievi necessari a ricostruire l'accaduto. Non appena è giunto il nullaosta della magistratura, la salma è stata trasportata all'istituto di Medicina legale di Padova per le verifiche opportune e ricostruire cosa possa essere accaduto.

Non è escluso che la procura possa richiedere che venga effettuato un esame autoptico necessario a chiarire le cause della morte. Secondo gli inquirenti l'ipotesi più accreditata al momento è che il 24enne possa aver perso il controllo dello scooter mentre tornava a casa. Qualsiasi cosa si avvenuta si ipotizza infatti che si sia verificata nel corso della notte, anche se il corpo del giovane è stato avvistato solo alle luci del mattino.

Il 24enne forse vittima di un incidente mentre rincasava

Una prima ispezione cadaverica sul corpo del 24enne non ha però riscontrato evidenti segni di ferite, cosa che non esclude la possibilità che il giovane possa essere rimasto vittima di un malore che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo a due ruote. Gli inquirenti al momento non escludono alcuna pista.