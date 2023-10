Pace tra gli ex Segre e Seymandi, ritirata la querela dopo l’accordo economico Dopo accuse pubbliche, controaccuse e ricorso ad avvocati e tribunale, tra Cristina Seymandi e l’ex Massimo Segre la pace sembra più vicina. Dopo una una seria di trattative, è stata consegnata alla Procura di Torino la remissione della querela.

A cura di Antonio Palma

Il caso dell'estate, che ha tenuto banco nella borghesia torinese e non solo, si avvia verso la conclusione. Dopo accuse pubbliche, controaccuse e ricorso ad avvocati e tribunale, infatti, tra l'imprenditrice Cristina Seymandi e l'ex fidanzato, il banchiere Massimo Segre, la pace sembra sempre più vicina. La donna infatti ha deciso di ritirare la querela che aveva presentato in Tribunale contro il suo ex e il caso si potrebbe ora concludere con un accordo tra le parti.

La remissione della querela è già arrivata in Procura ma ovviamente saranno ora i pm a stabilire se tra i reati contestati all'ex ci sono gli estremi per agire d'ufficio. In caso affermativo, infatti, il procedimento andrà avanti mentre nel caso opposto tutto verrà archiviato. Secondo quanto era emerso nelle scorse settimane, tra i legali delle due parti ci sarebbe stata una lunga trattativa per giungere a un accordo finanziario ed economico propedeutico alla remissione della querela.

Cristina Seymandi

Tutto era nato in estate quando Massimo Segre e Cristina Seymandi si sono lasciati a un passo dal matrimonio. Durante un serata in cui avrebbero dovuto annunciare ad amici e parenti le nozze imminenti, infatti, lui prese il microfono e annunciò la rottura davanti a tutti, sostenendo che lei lo avesse tradito più volte. Il video del momento, registrato con un telefonino, fu pubblicato sui social scatenando una valanga di polemiche e discussioni sull'accaduto.

Da quel momento la coppia non solo è andata in pezzi ma tra i due si è aperto un contenzioso legale che si è trascinato fino ad oggi. Lui aveva accusato lei di aver prelevato soldi da un conto comune e chiesto con urgenza il sequestro cautelare del conto di Seymandi. Lei invece aveva presentato querela per violazione della privacy e tirando in ballo anche reati riconducibili alla violenza privata, relativi sempre al video.

Col passare delle settimane, però, gli ex promessi sposi hanno avviato una seria di trattative, arrivando infine a un accordo che riguarderebbe denari e proprietà immobiliari ma che non sarà reso pubblico in quanto soggetto a una clausola di riservatezza.