Cristina Seymandi e Massimo Segre in tribunale: “Presi 700mila euro da conto comune”. Ma lei si difende Cristina Seymandi e Massimo Segre dovrebbero incontrarsi domani, martedì 22 agosto, in tribunale a Torino per una questione di carattere patrimoniale: pare che dal conto in comune della ex coppia siano spariti ben 700mila euro. A ritirarli sarebbe stata proprio la manager, che però si è difesa. Sarà il primo faccia a faccia tra i due dopo il video della festa in cui lui ha lasciato lei.

A cura di Ida Artiaco

Tornano a fare notizia Cristina Seymandi e Massimo Segre, gli ex futuri sposi diventati famosi in tutta Italia dopo che è finito online un video che mostrava lui lasciare lei durante una festa organizzata tra amici in cui avrebbero dovuto annunciare il proprio matrimonio, parlando di presunti tradimenti.

Domani, martedì 22 agosto, i due dovrebbero infatti incontrarsi nell'aula del tribunale di Torino davanti al giudice Gabriella Ratti per una questione di carattere patrimoniale. Pare, infatti, che dal conto in comune della ex coppia siano spariti ben 700mila euro. A ritirarli sarebbe state proprio la manager torinese, che li avrebbe trasferiti su un conto personale.

Ma Seymandi si è difesa, affermando tramite il suo avvocato che "il presunto trasferimento di denaro in realtà venne effettuato nel marzo 2023 (ben oltre 4 mesi prima della serata del 27 luglio nella quale di fatto si interruppe la nostra convivenza), e Massimo Segre era perfettamente a conoscenza di questo trasferimento di denaro e delle finalità dello stesso, rientranti nell'ambito di normali rapporti patrimoniali tra le parti".

Cristina Seymandi

Dunque, si sarebbe trattato di una operazione autorizzata. "Lo sapeva perfettamente – ha ribadito la donna – al punto che lui lo aveva espressamente autorizzato, e che nessun esposto per appropriazione indebita od altro illecito di questo tipo è stato aperto a mio carico". Seymandi ha attribuito la notizia "arrivata ai mass-media a una campagna di diffamazione e delegittimazione in corso ai miei danni".

Nell'attesa di scoprire come andrà in aula, quando ci sarà il primo faccia a faccia dei due dopo la festa del 27 luglio scorso, sembra che il giudice abbia deciso di bloccare il conto, con il relativo sequestro del denaro. Si tratta di un procedimento cautelare d’urgenza, previsto dal codice di procedura civile, mentre il Garante della Privacy ha aperto un'istruttoria sul video pubblicato su YouTube.