video suggerito

Otranto, ciclista investita da un bus di turisti: morta sul colpo La 62enne norvegese è stata investita da un autobus che trasportava turisti francesi: per la donna non c’è stato niente da fare. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una ciclista norvegese di 62 anni, in vacanza in Salento, è morta dopo essere stata investita da un pullman turistico. È successo oggi ad Otranto lungo la strada provinciale che conduce alle Orte.

Stando a quanto accertato la tragedia si è consumata intorno alle 15 e 30 di oggi pomeriggio, all’incrocio tra via Martire Schito e la provinciale che conduce alle Orte, non lontano dall’area portuale.

La donna, insieme ad altri turisti stranieri, stava facendo una scampagnata in sella a delle biciclette prese a noleggio. Per motivi che non si conoscono ancora, la 62enne avrebbe perso l’equilibrio, finendo sulla fiancata dell’ingombrante mezzo, sul quale viaggiavano altri turisti, tutti di origini francesi. Travolta dalla corriera in marcia, la donna non ce l’ha fatta.

Vani i soccorsi prestati dal personale del 118, arrivato sul posto con l’auto medica: il cuore della vittima aveva ormai cessato di battere. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti carabinieri e polizia locale. I mezzi sono sotto stati posti sotto sequestro e il conducente del bus è stato accompagnato in ospedale per eseguire i test alcolemici e tossicologici come previsto dalla normativa.

La comitiva di turisti a bordo del mezzo, intanto, è stata trasferita a bordo di un'altra corriera. La salma della vittima, come disposto dall'autorità giudiziaria, si trova ora nella camera mortuaria dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, per i successivi accertamenti medico-legali utili alla ricostruzione precisa del drammatico sinistro.