Oss 27enne propone massaggi alle anziane in casa di riposo a Treviso e ruba le loro fedi: hanno tra i 70 e i 94 anni

Un Oss è sospettato di aver rubato le fedi nuziali a cinque anziane residenti in casa di riposo in provincia di Treviso. I gioielli sarebbero stati rivenduti ai compro oro.

Un oss in provincia di Treviso usava la scusa dei massaggi per togliere le fedi alle ospiti della casa di riposo

Sono almeno cinque le anziane a cui un oss di 27 anni avrebbe rubato le fedi con l'intenzione di rivenderle ai compro oro. Il giovane avrebbe sfruttato la fiducia delle ospiti delle due case di riposo in cui lavorava in provincia di Treviso, a Volpago e Follina, usando uno stratagemma.

Il 27enne proponeva alle sue vittime un massaggio alle mani, e in questo modo le induceva a tranquillizzarsi e le portava a togliere spontaneamente le fedi che poi prontamente intascava. Le case di riposo in cui sarebbero avvenuti gli episodi, secondo quanto ricostruito dalla Tribuna di Treviso, sono la Guizzo Marseille di Volpago e la residenza per anziani San Giuseppe di Follina.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati i parenti delle anziane prese di mira, i quali hanno notato l'assenza delle fedi la scorsa estate. Le prime a denunciare quanto stava avvenendo sono state le figlie delle ospiti della casa di riposo di Follina, e l'estate scorsa sono iniziate le indagini.

Quasi subito i sospetti si sono concentrati sull'operatore socio-sanitario. Quando la figlia ha fatto notare alla madre che le mancava la fede, la donna ha raccontato che il giovane le aveva proposto un massaggio alle mani qualche giorno prima, anche se riteneva plausibile anche l'averla persa.

Da lì sono emersi anche altri casi analoghi di donne tra i 70 e i 94 anni che quasi sempre dopo un massaggio alle mani si sarebbero ritrovate senza i gioielli. In un caso addirittura il giovane si sarebbe offerto di portare a lucidare la fede, "dimenticandosi" però di restituirla.

Le diverse testimonianze e i sospetti sull'oss sono aumentati fino a giungere alla perquisizione domiciliare. Durante il controllo, i Carabinieri hanno trovato le ricevute di un compro oro per due fedi che gli sono valse 210 euro. Le indagini sulla posizione dell'uomo sono ancora in corso.