Orrore durante la passeggiata, trovano cadavere in decomposizione sugli scogli: ha un foro nel cranio La terribile scoperta nella mattinata di oggi, domenica 23 aprile, sul lungomare di Margherita di Savoia, nella provincia di Barletta-Andria-Trani. A lanciare l’allarme sono stati alcuni ragazzi che, durante una tranquilla passeggiata nell’area del porto.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Macabro ritrovamento nelle scorse ore sulle coste della Puglia dove, durante una passeggiata, un gruppo di ragazzi ha rinvenuto un cadavere in avanzato stato di decomposizione sugli scogli. La terribile scoperta nella mattinata di oggi, domenica 23 aprile, sul lungomare di Margherita di Savoia, nella provincia di Barletta-Andria-Trani.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni ragazzi che, durante una tranquilla passeggiata nell'area del porto della città pugliese, si sono imbattuti nella terribile scoperta del cadavere. Il corpo giaceva su una scogliera nell'area finale del porto, in zona porto canale, dove sono accorsi subito dopo i carabinieri.

Constatata la presenza effettiva del cadavere, i militari dell'arma hanno allertato la locale procura della Repubblica per procedere a tutti gli accertamenti del caso. Sul luogo del rinvenimento anche il medico legale per un primo esame esterno del copro. Al momento non è stato possibile identificare la vittima, visto lo stato in cui si trovava il corpo, così come non è stato possibile accertare il momento del decesso né il motivo.

Sicuramente sarà l'autopsia a chiarire i molti dubbi sul caso, a partire dalla causa di morte della vittima e alla presunta data del decesso. A complicare le cose il fatto che, dalla prima ispezione cadaverica sul posto, lo stesso medico legale dell’istituto di medicina legale di Foggia ha stabilito che il cranio presenta un foro. La circostanza potrebbe far sospettare una morte violenta ma per ora non si esclude nulla.

Sulla natura del foro, sulla slama e sui pochi resti di indumenti trovati sul posto saranno necessari ulteriori e approfondite analisi medico legali dalle quali potrebbero arrivare le prime riposte a quello che appare per ora come un vero e proprio giallo.