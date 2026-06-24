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Tragedia in Sardegna: turista 27enne muore tra gli scogli a Cala Cartoe, lo trovano dopo diverse ore

Il ragazzo portoghese era in vacanza con gli amici Cala Cartoe, nel territorio di Dorgali, lungo la costa orientale della Sardegna. Nella stessa giornata di ieri, 23 giugno, un’altra tragedia è avvenuta nella spiaggia del Poetto di Quartu Sant’Elena.
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A cura di Biagio Chiariello
immagine d’archivio
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Sono trascorse diverse ore prima che venisse ritrovato. Un turista portoghese di 27 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di ieri, 23 giugno, a Cala Cartoe, nel territorio di Dorgali, lungo la costa orientale della Sardegna. Il giovane si trovava in vacanza con alcuni amici quando, per cause legate a un improvviso malore, è morto tra gli scogli della suggestiva caletta affacciata sul Golfo di Orosei.

L'allarme è scattato poco dopo le 13. Gli altri ragazzi, preoccupati perché non avevano più sue notizie da circa due ore, hanno iniziato a cercarlo senza successo e hanno quindi chiesto aiuto ai soccorritori. Da quel momento è stata attivata una vasta operazione di ricerca che ha coinvolto i carabinieri e la Guardia Costiera, impegnati a perlustrare la zona costiera e gli anfratti rocciosi attorno alla spiaggia.

Le ricerche si sono concentrate soprattutto nell'area degli scogli, dove il 27enne è stato poi effettivamente rinvenuto. Quando è stato raggiunto dai soccorritori, era ormai privo di sensi e riverso tra le rocce. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118, ma ogni tentativo di assistenza si è rivelato inutile. I sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso, attribuito a un arresto cardiaco.

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Quella di Dorgali è stata una giornata particolarmente drammatica per le coste sarde. Nelle stesse ore si è registrato un secondo decesso in mare, questa volta nel Cagliaritano. Un uomo di circa 70 anni è stato colto da un malore mentre si trovava in acqua nella spiaggia del Poetto di Quartu Sant'Elena. Alcuni bagnanti si sono accorti delle sue difficoltà e lo hanno immediatamente aiutato a raggiungere la riva, dove sono scattate le manovre di soccorso.

Anche in questo caso è intervenuto il personale del 118 con un'ambulanza medicalizzata, ma nonostante i tentativi di rianimazione non è stato possibile salvare l'uomo. Episodi distinti, avvenuti a centinaia di chilometri di distanza in Sardegna, che hanno trasformato una giornata estiva al mare in una doppia tragedia.

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