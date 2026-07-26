Trascinata sul materassino, turista trovata dopo tre 3 ore in balia del mare a Catania: il video dei soccorsi

La donna prendeva il sole ma non si è accorta della corrente che l’ha trascinata a oltre tre chilometri di distanza. Rintracciata e salvata dalla polizia con le moto d’acqua dopo l’allarme lanciato dagli amici a riva.

Brutta disavventura per una turista 60enne in vacanza lungo le coste catanesi in Sicilia che, non accorgendosi delle correnti, è stata trascinata via sopra il materassino su sui si era sdraiata in mare finendo per rimanere in balia delle onde per oltre tre ore. A soccorrerla ci hanno pensato gli agenti della polizia di stato che, come si vede nel video del salvataggio, l’hanno individuata e raggiunta grazie alle moto d’acqua in dotazione e portata a riva dove infine è stata medicata.

Secondo quanto ricostruito, la donna aveva raggiunto la spiaggia all’altezza di una discesa a mare condominiale di Capomulini e si era messa sul materassino per prendere il sole in acqua. Purtroppo però non si è accorta che la corrente la trascinava sempre di più verso il largo fino quando si è ritrovata da sola in balia delle onde. La donna ha tentato disperatamente di tornare a riva a braccia ma il mare ingrossato ha reso vano ogni sforzo.

Nel frattempo fortunatamente sulla spiaggia gli amici si sono accorti della sua assenza e dopo circa due ore dall’ultimo avvistamento, hanno lanciato l’allarme chiamando i numeri di emergenza. La macchina dei soccorsi è scattata immediatamente con il coordinamento della Capitaneria di porto. Nello specchio di mare sono stati inviati gli agenti della Questura di Catania che, a bordo delle moto d'acqua, hanno iniziato perlustrare in lungo e in largo la zona fino a quando, dopo circa un’ora, hanno individuato il materassino con la 60enne ancora sdraiata sopra che cercava di resistere per non farsi trascinare oltre.

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La donna infatti fortunatamente era riuscita a raggiungere gli scogli della timpa di Acireale, a distanza di tre chilometri rispetto al luogo in cui era scesa a mare, e cercava di rimanere aggrappata nella speranza dei soccorsi. La 60enne si è anche ferita per lo sfregamento contro gli scogli e così, visto il mare agitato e per evitare altri danni, uno dei poliziotti si è tuffato per raggiungerla a nuoto e trascinarla poi verso la moto d’acqua tenuta da un collega.

Infine col natante è stata ricondotta a riva dove erano già in attesa i sanitari del 118 precedentemente allertati. La turista quindi è stata medicata sul posto avendo riportato solo ferite lievi ed escoriazioni ed tornata a casa senza ulteriori conseguenze a parte il grande spavento.