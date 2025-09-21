Orrore a Marostica, 79enne legata, picchiata a mani nude e rapinata in casa: caccia ai ladri

Una donna di 79 anni di Marostica (Vicenza) è stata aggredita, legata e rapinata mentre era in casa da sola sabato sera. Ad allertare i soccorsi un passante che ne ha sentito le urla. Caccia ai ladri.

Ha aperto la porta di casa ed è stata aggredita, legata e rapinata. È un vero e proprio incubo quello vissuto ieri sera da una donna di 79 anni di Marostica (Vicenza), che è finita in ospedale mentre i suoi aggressori si sono dati alla figa.

L'allarme è scattato verso le 22.40 quando un passante ha sentito le grida dell'anziana e ha notato la casa, in via Nonis, completamente aperta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza medicalizzata di Bassano.

La donna è stata trovata legata e con evidenti segni di percosse al volto: era stata picchiata a mani nude e sbattuta contro il muro. Secondo quanto ha raccontato ai soccorritori, l'aggressione è avvenuta intorno alle 20.30. La 79enne, cosciente ma in lieve ipotensione, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso di Vicenza per i traumi riportati. Al momento è ricoverata nel reparto di medicina ad alta intensità per analisi su una possibile patologia cardiaca legata allo stress indotto dalla rapina. Gli inquirenti sono intanto al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo.

Solo qualche settimana la cittadina di Marostica era stata al centro delle cronache italiane per l'aggressione subita da una donna di 42 anni da parte dell'ex marito mentre lavorava in una sala slot della zona. Una cliente, anche se minacciata dal 45enne, è entrata nella sala laterale e ha suggerito alla vittima di nascondersi tra le slot, poi ha chiamato il 112 facendo arrestare l'uomo.