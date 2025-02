Oroscopo di San Valentino 2025, le previsioni segno per segno di Ginny

video suggerito

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Pesci

: ti piace fare il romanticone.: per oggi esiste solo l'amore, una cosa per volta.: ti diverti a provare ad essere quello che non sei di solito.: osa con delle canzoni romantiche cantate a squarciagola.: 7 e mezzo: ipercalorico e iper caloroso: torni ad interessarti anche alle faccende di business.: chi ti é vicino sarà fortunatissimo.: riempiti di selfie con i sorrisi.: 9: é tanto ma decisamente poco romantico.: oggi scaldate la sedia e giocate a Tetris al pc.: sarete fortunati se nessuno se ne accorgerà.: regalate libri per San Valentino così da acquisire automaticamente tempo per farvi gli affari vostri.: 5 e mezzo: non sei abituato a tutta questa tensione erotica.: San Valentino non sarà certo una buona scusa per uscire prima dall'ufficio.: lo stress ti fa vedere le cose da un punto di vista differente.: metti la canzone dei Coma Cose a Sanremo come suoneria del cellulare.: 6 e mezzo: ti aspetti grandi cose da questo San Valentino.: lavoro???: ti senti fortunato anche solo a guardare chi ami negli occhi come prima cosa la mattina.: non trattenere nè i baci nè le lacrime (di gioia).: 8 e mezzo: ti sei addolcita ma non si vede benissimo.: hai una certa confusione quanto a prioritá.: punti tutto sull'indipendenza: come gesto di pace regala del tempo insieme a te.: 6: quando sembra di aver sbagliato tutto arrivano delle belle sorprese.: hai la testa da un'altra parte proprio.: la tua fortuna é di essere sempre abbastanza lucida per capire dove hai davvero sbagliato.: per oggi annega il senso di solitudine in qualsiasi piacere!: 5 e mezzo: ti senti pronto ad accogliere amore come un divo a teatro.: per fortuna questo fascino ti fa bene anche in ufficio.: adesso si che ti senti fortunato anche tu.: per l'occasione hai sicuramente bisogno di un intimo nuovo.: 7 e mezzo: posticipato di 48 ore.: si alza drasticamente il rischio di gaffes.: oggi sembra che ti sia decisamente sfuggita.: datti malato!: 5 —: ti viene naturale essere adorabile: Mercurio ti abbandona ma la loquacità no.: sai bene che la fortuna va coltivata come la piantina di basilico.: vestiti come la serata del primo bacio.: 8: siete simpatici e sexy molto più che dolci, ma va bene lo stesso.: avete progetti molto ambiziosi.: Saturno vi ricorda che la fortuna ce la facciamo da soli.: a San Valentino regalate un viaggio per quello prossimo, un segno d'amore duraturo.: 6