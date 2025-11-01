Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 3 al 9 novembre 2025: passione per Bilancia e Sagittario

Nella classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana che va dal 3 al 9 novembre 2025 saranno i segni d’aria (Gemelli, Bilancia e Acquario) a godersi gli ultimi attimi d’amore. I segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario si sentiranno finalmente bruciare di passione.

Arriva la classifica dei segni più fortunati della settimana che va da lunedì 3 a domenica 9 novembre 2025. Ci sono delle cose importanti da segnalare, astrologicamente parlando, che vanno a modificare la classifica dei segni più fortunati della settimana.

Mi riferisco prima di tutto a Marte che già da martedì entra nel segno del Sagittario e a Venere che per il fine settimana passa nel segno dello Scorpione. In più, il 5 novembre, ci sarà anche la luna piena nel segno del Toro: un momento perfetto per ritrovare la nostra femminilità, il nostro senso dell'accoglienza ma anche restare consapevoli dell'evoluzione di tutte le cose e quindi anche dei rapporti.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

L'oroscopo della prossima settimana con la classifica dei segni più fortunati, che va da lunedì 3 a domenica 9 novembre 2025:

12. Gemelli

Inizia quel periodo dell'anno nel quale tu vorresti andare in letargo e, pur di evitare tutto quello che succede qui su nel Mondo a cielo aperto, rischieresti addirittura di condividere la stanza per l'inverno con il grizzly. Qualsiasi cosa ti sembra più semplice che non sopravvivere alla burocrazia, alle giornate che si accorciano, al rush finale lavorativo e soprattutto ai programmi per l'anno nuovo.

11. Vergine

Nonostante tu sia uno dei segni zodiacali più organizzati di tutti, anzi direi proprio il più organizzato in assoluto, al primo che ti chiederà se hai programmi per le vacanze di Natale o, ancora peggio, "cosa fai a capodanno?", sei pronto a tirare una testata. Questo perché il tuo spirito di iniziativa è ridotto alla sopravvivenza e la cosa ti innervosisce parecchio anche senza che te lo si faccia notare.

10. Pesci

Prima che arrivi Venere a renderti caloroso come il cuscino a forma di cuore che sta sul divano e che tutti fanno a gara per abbracciare, ti troverai noioso tu stesso! Ti ritroverai a parlare del tempo, dei rincari della spesa e anche dello stress lavorativo: praticamente un'enciclopedia di frasi fatte, dato che la creatività è temporaneamente sospesa.

9. Acquario

Hai presente quando c'è il cambio della guardia e tu senti che per almeno qualche ora puoi rilassarti, non preoccuparti di dare il meglio di te quando invece vorresti soltanto stare in pigiama sotto al piumone? Ecco la situazione sarà questa questa settimana: di ritrovare le energie proprio non se ne parla ma in compenso i pianeti sembrano distrarsi un attimo e non puntartiu più il dito contro. Allerta fulmini di malumore il 5 novembre con la Luna piena in Toro!

8. Toro

Prima che arrivi Venere in opposizione al tuo segno zodiacale e tu perda interesse in tutto quello che di solito ti fa venire gli occhi a cuoricino (come per esempio il cioccolatino di fianco al caffè o la tua amica che ti sta aspettando davanti al portone per un abbraccio), direi di goderti le energie che piano piano, con molta calma, ritornano a circolare come l'acqua nei caloriferi. Non è certo la settimana per dare delle feste a sorpresa, ma puoi almeno sperare di non continuare a sbadigliare fino alle 11 di mattino.

7. Ariete

Sei qui, nella seconda parte della classifica dei segni fortunati della settimana, soltanto in attesa che Venere si tolga dal segno della Bilancia, cosa che avverrà entro il fine settimana. Quindi, ancora per qualche giorno, dovrai passare velocemente vicino agli specchi ed evitare qualsiasi commento, giudizio, faccia schifata vedendo la tua personcina riflessa. Sappi che tu sei molto più critico verso te stesso di quanto avrebbe senso! C'è del pessimismo cosmico da risolvere, ma ci penserà Marte a favore.

6. Leone

Mai come questa settimana, sei tu ad avere il potere di scegliere se renderla una settimana energica e frizzante oppure una settimana nella quale ti senti attraente come la multa per divieto di sosta. Hai presente Matrix con le due pillole? Ecco, tu sarai proprio così! Puoi scegliere se goderti Marte che scavalca le paranoie per sentirsi un eroe metropolitano, oppure se farti calpestare da Venere come se tu fossi uno zerbino e lei degli stivali da pioggia.

5. Capricorno

Stringi i denti per gli ultimi quattro giorni di Venere a sfavore che effettivamente hanno ridotto al minimo la tua socialità e socievolezza, tanto che ultimamente pur di non salutare i vicini di casa, sei sceso per le scale evitando l'ascensore e seo passato dalle cantine. E se per caso qualcuno ti ha beccato nei box, l'hai degnato al massimo di un'alzata di mano! Fingere di essere al telefono è da sempre la tua tattica preferita per evitare coinvolgimenti. Dal weekend però, ti si riscalda il cuore come se la tua tisana fosse una pozione d'amore.

4. Cancro

Restano soltanto quattro giorni di Venere a sfavore che ti fa addirittura apprezzare qualche battuta cinica o commento pungente che ti fai scappare da quella boccuccia a forma di cuore che ti ritrovi. Direi che in questa situazione, nella quale i pianeti ti sorreggono come se fossi una rockstar nello stage diving, puoi persino goderti il fatto che Venere ti renda un po' più maliziosamente stronzetto. Il tutto non fa che accrescere il tuo sex appeal!

3. Scorpione

Non vedi l'ora che Venere approdi nel tuo segno zodiacale, perché tu hai proprio voglia di essere buono, così buono che anche se decidi di uccidere una zanzara particolarmente fastidiosa prima le leggerai una poesia e le chiederai quali siano le sue ultime volontà. Insomma, caro Scorpione, siamo pronti a viverci te in modalità ricoperta di miele, tanto che tutti i tuoi WhatsApp finiranno con il cuoricino, fosse anche il WhatsApp all'amministratore di condominio. Che ci si prepari tutti a capire che cosa significa essere travolti dall'amore di uno Scorpione!

2. Bilancia

Se Venere dovesse lasciarti una recensione come gli ospiti di un hotel, sicuramente te la lascerebbe a cinque stelle e tu ancora per buona parte di questa settimana sarai il nome che vorremmo vedere più volte comparire sul display del nostro cellulare! Poi però, non ti preoccupare, perché anche quando Venere se ne va, ti lascia Mercurio e Marte a favore: quindi forse sarai un po' meno tenerone, ma di sicuro resti una Bilancia che sa il fatto suo e soprattutto che sa dire tutto quello che pensa senza trattenere nemmeno uno starnuto.

1. Sagittario

Direi che rispetto al mese scorso questa è proprio una grande rimonta, caro Sagittario, e tu ce la farai pesare tutta, ma solamente perché ci tieni a ricordarci che sei sempre il nostro grande maestro, anche quando nuoti nei dubbi. Questa settimana sarai praticamente l'immagine della perfezione, dato che Venere ti rende delicato e profondo come lo shampoo per bambini che non brucia gli occhi, mentre Marte e Mercurio ti illuminano la testolina così tanto che quasi quasi ti spunta l'aureola.