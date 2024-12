video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più hot nel 2025: le previsioni segno per segno Ecco la classifica dei segni più hot del 2025: le previsioni segno per segno. Non ci stupirà vedere i segni d’acqua (Cancro, Pesci e Scorpione) sul podio, considerando Marte che sosta in Cancro e Giove che lo raggiunge poco dopo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Eccoci qui, a parlare della classifica dei segni zodiacali più hot del 2025. Qui non si tratta prettamente di amore, del quale parleremo tra qualche giorno, ma piuttosto di desiderio, passione, incontenibili voglie. Per stilare questa classifica ho dato ascolto prima di tutti al pianeta Marte che, essendo un pianeta fisico e forte, ha proprio a che fare con gli impulsi più piccanti. Poi, ovviamente, non ho dimenticato il profondo Plutone oltre che Nettuno che amplifica le fantasie anche più bollenti.

12. Capricorno

Diciamoci la verità: il 2025 non partirà nel modo più piccante possibile per colpa proprio del pianeta Marte che si fermerà nei primi tre mesi dell'anno nel segno zodiacale che si trova in opposizione al tuo. Questo significa che tutto quello che ha a che fare con la fisicità, la tua e quella di chi sta vicino a te, sarà vissuto con grande fatica. Quasi quasi ti darà fastidio persino farti la doccia. Pigro, brontolone e comodamente adagiato nella tua tutona da casa: sarà così che ti vedremo per i primi tre mesi, fino alla primavera che potrebbe (forse) risvegliare le voglie.

11. Bilancia

Tu che sei il pianeta dell'amore per eccellenza, dovrai vedertela con Marte e persino Venere a darti fastidio nella prima metà dell'anno. Poi ci si metterà anche Giove! Quindi insomma avrai davvero pochissimo tempo (e anche pochissima voglia) di sollazzarti in due in pomeriggi decisamente poco produttivi ma piacevoli. Avrai piuttosto bisogno di fare concretamente per zittire le tensioni che fanno friggere il tuo cuore. I rapporti a due saranno piuttosto dei battibecchi feroci anzichè passionali lotte sotto le coperte.

10. Ariete

Marte, il pianeta dell’eros e delle voglie, è proprio il tuo pianeta dominante ma per tutta la prima parte dell'anno, fino a marzo, ti darà parecchio fastidio. Il contatto fisico quindi non sarà il tuo forte e più che di flirtare avrai l'istinto incontenibile di tirare dei pugni. Metaforici, si intende! Così, decisamente infastidito da tutto quello che ti circonda, l'ultimo dei tuoi pensieri sarà spogliare la tua dolce metà per risolvere i problemi in orizzontale.

9. Sagittario

Tra Giove e Saturno, che hanno iniziato a darti fastidio già nel 2024 e non smetteranno almeno fino a giugno 2025, il sesso sarà proprio l'ultimo dei tuoi pensieri! A meno che tu non voglia sfogare sotto le coperte i tuoi dispiaceri, che potrebbe essere un'ottima soluzione, direi che in generale i bisogni della tua dolce metà saranno molto in fondo nell'elenco delle tue priorità. In più, diciamocelo, spesso non sarai certo dell'umore di chi abbiamo voglia di coinvolgere con le coccole preliminari.

8. Vergine

Sarà Giove o sarà Saturno ma in tutti i casi per arrivare a sbottonarti, metaforicamente e letteralmente, dovremmo passare diversi test! Avrai l'impressione di avere la testa e il cuore sovraffollati di pensieri e cose da risolvere, tanto da non riuscire a lasciarti andare, abbandonarti tra le braccia del partner. E anche la voglia di investire tempo prezioso per agghindarti in modo sexy e sensuale, sarà davvero pochissima. Quindi insomma il sesso sarà quello strettamente necessario per non perdere lo status di fidanzata.

7. Acquario

Abbandonarti ai piaceri non è mai stato un problema per te, anzi! Forse non sei da annoverare tra i segni zodiacali più sensuali e probabilmente non tra quelli più dolci ma in tutti i casi la fisicità è qualcosa che continuerai, anche nel 2025, a vivere con grande disinvoltura e disinibizione. Soprattutto nei primi sei mesi Giove a tuo favore ti farà prevedere giocose serate a due anche come premio per qualsiasi piccolo obiettivo raggiunto. Il romanticismo non sarà il tuo forte ma la fantasia erotica decisamente sì.

6. Leone

Il 2025 non ti vedrà sollecitato particolarmente dai transiti dei pianeti e questo, conoscendoti, non è per nulla una cattiva notizia. Di natura infatti, l'elemento fuoco, ma anche il Sole così potente nel tuo segno zodiacale, fanno di te un grande amante dei piaceri più piccanti. Godere dei piaceri di coppia sarà come sempre uno dei tuoi grandi obiettivi, che si tratti di un weekend romantico o di una serata bollente. Per te non esisterà tempo speso meglio di quello tra le braccia di chi ami.

5. Toro

Quando parliamo di piaceri del corpo tu ti senti decisamente di poter dire la tua, dopo anni e anni di esperienza. In questo 2025 Marte, Giove, persino Nettuno sono tutti dalla tua parte quindi non ti farei certo pregare per una notte d'amore e, anzi, come al solito saprai abbandonarti ai piaceri con quella naturalezza animalesca che ti contraddistingue. Per te non esiste impegno più importante di quello di dedicarti al tuo benessere personale, corpo e sensi compresi. Grazie a Nettuno saprai anche esagerare con qualche fantasia erotica in più.

4. Gemelli

Benché tu non sia annoverato tra i segni zodiacali più erotici, la tua grande capacità di divertirti, giocare, vivere con leggerezza qualsiasi situazione, ti rende giocoso anche sotto le coperte. Goditi quindi per i primi sei mesi dell'anno Giove proprio nel tuo segno zodiacale che ti farà venire idee pazze anche piccanti. Ancora di più, quando dovrai rispondere alle domande pungenti di Saturno, ti butterai tra le braccia del partner per prenderti qualche ora di pausa dal problem solving. Ottima strategia!

3. Scorpione

Ovviamente non c'è podio della classifica dei segni zodiacali più hot che non contempli lo Scorpione anche se, ultimamente, ti sei fatto desiderare. Quest'anno la sosta di Marte nei primi mesi dell'anno sarà completamente a tuo favore e ancora di più avrai voglia di farci provare le tue prodezze erotiche con Giove in trigono da giugno in poi. Quindi insomma possiamo stare tranquilli che vicino a te non dovremmo alzare troppo i riscaldamenti, ci penserai tu a rendere bollenti le serate.

2. Pesci

Saranno soprattutto le fantasie erotiche, le proposte piccanti e non convenzionali, quelle che proporrai alla tua dolce metà nelle serate a due. Si sa che tu sei fantasioso anche sotto alle coperte e, dopo anni di Saturno nel tuo segno zodiacale, hai proprio bisogno di un po' di leggerezza. Per fortuna Marte, Giove e anche Nettuno sono tutti dalla tua parte. Abbandonarsi ai piaceri per te sarà il meritato godimento dei sensi, ancora di più dopo aver dimostrato quanto sei in grado di mettere la testa apposto, se lo vuoi.

1. Cancro

Non ci credi nemmeno tu di essere qui al primo posto nella classifica dei segni zodiacali più hot del 2025. E invece è proprio così perché dove Marte potrebbe innervosirti un po' nei primi tre mesi dell'anno, contemporaneamente ti ricorderà quanto sia bello finire di litigare, e poi fare pace, proprio sotto le coperte. L'amore per te sarà decisamente meno dolce e delicato e sicuramente più avventuroso e audace. Sono sicura che nessuno se ne lamenterà.