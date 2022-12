Oroscopo, la classifica dei segni più hot del 2023: segni d’aria favoriti da Marte La classifica dei segni più hot per il 2023 vedrà, almeno nel primo trimestre, il netto vantaggio dei segni d’aria, grazie alla lunga sosta di Marte in Gemelli. In compenso, però, anche altri segni potranno godere dei piaceri del sesso grazie a Giove a favore.

In attesa dell'inizio del nuovo anno, guardiamo anche a quella che sarà la classifica dei segni zodiacali dell'oroscopo più hot per il 2023. Considereremo principalmente il pianeta Marte, che è il pianeta delle energie, degli istinti e quindi anche molto legato al coinvolgimento erotico.

Marte fa una lunga sosta del segno dei Gemelli a partire dall'agosto 2022 fino alla fine di marzo 2023. L'eros, però, si esprimerà sotto diverse forme e anche grazie a diversi pianeti, ve li spiegherò tutti.

Oroscopo, la classifica dei segni più hot del 2023

Se Marte sarà a favore dei segni d'aria almeno nel primo trimestre, ci saranno anche Plutone e Giove a dargli manforte prima in Ariete e poi in Toro.

12. Pesci

Vi ho messo gli ultimi nella classifica dei segni più hot del 2023, cari Pesci, perché iniziare l'anno con una lunga sosta di Marte a sfavore, significa essere così stanchi e spesso svogliati da mettere il sesso come ultima delle priorità nel vostro elenco personale. Saturno poi, che entrerà nel vostro segno da marzo, vi renderà più concreti, stabili, desiderosi di trovare risposte ed iniziare a costruire le cose importanti della vostra vita, ma non necessariamente più sexy.

11. Vergine

Marte a sfavore fino alla fine del mese di marzo non aiuta di sicuro il vostro sex appeal ad esprimersi come potrebbe. In più, da marzo in poi, Saturno contro solleverà delle problematiche sulle quali concentrarvi che decisamente vi distrarranno dal sesso. Solamente Giove, da maggio, renderà la vita più leggera e giocosa alle vergine nate fino al 5 settembre e qui sì, tra i piaceri che vi concederete ci sarà anche la passione.

10. Scorpione

Proprio tu, uno dei segni più erotici te lo zodiaco intero, ti trovi verso la fine della classifica dei segni più hot. Tutta colpa di Saturno e Giove. Il primo ti darà fastidio per i primi tre mesi e poi, anche se sarà a favore da marzo in poi, ti vorrà più serio che non abbandonato ai piaceri. Giove poi, quando ci si mette proprio in opposizione, peggiora la situazione: per la passione ci sarà pochissimo spazio.

9. Sagittario

Anche tu sei tra quei segni zodiacali che soffre, dalla fine di agosto 2022 fino alla fine di marzo 2023, per Marte opposto. Questo significa che il desiderio erotico non sarà frizzante come al solito. Poi per chi ha Saturno contro (per i nati in novembre) le cose non migliorano. In compenso per tutta l'estate godrai di una bellissima Venere a favore che ti renderà decisamente dolce e voglioso di coccole e questo, ricordatelo, può anche essere ritenuto molto sexy.

8. Acquario

Abbiamo detto che il tuo 2023 sarà un anno di riflessione, introspezione e silenzio, e che probabilmente le serate di divertimento sfrenato, sesso compreso, saranno un po' limitate. Saturno nel tuo segno zodiacale non aiuta l'abbandono ai piaceri fino alla fine di marzo, e poi Giove a sfavore ti renderà meno coinvolgente anche sotto le coperte. Sappi però che il tormento ha sempre il suo fascino.

7. Toro

È vero che fino alla fine di marzo dovrai ancora vedertela con Saturno a sfavore, che per sua natura è un pianeta di ristrettezze e limitazioni. Anche erotiche. In compenso, però, sarai tu dal mese di maggio in poi ad ospitare Giove che, si sa, è il pianeta dei piaceri sfrenati. Solo la quadratura di Venere d'estate potrebbe far sì che i piaceri siano più culinari che non di coppia.

6. Capricorno

Marte che è molto forte nel tuo segno zodiacale, di sicuro ti rende uno dei segni più attenti ai piaceri dell'eros. Quest'anno ad aiutarti ci saranno Giove a favore dal mese di maggio e anche Urano, sempre a favore, che ti disinibisce. Per questo mi aspetto grandi cose da te.

5. Cancro

E anche dal punto di vista erotico dovrai attendere il mese di maggio per poterti abbandonare i piaceri più sfrenati. Prima Giove potrebbe diminuire la voglia di condividere, anche sotto le coperte. In compenso Nettuno ti rende fantasioso e Urano decisamente sexy.

4. Leone

Sarà Saturno che non sarà più contrario a partire dal mese di marzo, o sarà la sosta del pianeta dell'amore proprio nel tuo segno zodiacale e proprio nei mesi di massimo desiderio erotico, ma diciamo che il tuo 2023 si prospetta fortunato sotto le coperte. Certo, da maggio Giove potrebbe farti diminuire la voglia di lasciarti coinvolgere… Sarà un pochino più difficile convincerti a sbottonarti, in tutti i sensi.

3. Bilancia

Marte, il pianeta dell'eros, è a tuo favore dalla fine di agosto 2022 fino alla fine di marzo 2023. Questo ti ha probabilmente permesso di lasciarti andare a notti d'amore completamente disinibite. Quindi, se è vero che da gennaio a maggio Giove in opposizione potrebbe farti venire meno voglia di condividere, anche l'amore, poi con Venere per tutta l'estate dalla tua parte recupererai sicuramente tutto il tuo sex appeal.

2. Ariete

Di natura sei tu il segno zodiacale che ospita proprio Marte, e quindi tutte le sue energie erotiche. Infatti sei annoverato tra i segni più passionali e sexy dello zodiaco. In più nel 2023 tra Giove, Venere e Marte stesso tutti a favore, direi che ti meriti questo meraviglioso secondo posto. Facci sognare.

1. Gemelli

Sarai tu nel 2023 al primo posto della classifica dei segni più hot. Sicuramente l'aver ospitato il pianeta del sesso per ben sei mesi ti ha reso particolarmente voglioso e decisamente poco trattenuto sotto alle coperte. E dove Saturno potrebbe spegnere qualche volta gli entusiasmi, sarà Venere per tutta l'estate a riaccenderli.