video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 3 al 9 marzo 2025: Sagittario e Leone appassionati La classifica dei segni più fortunati della settimana che va da lunedì 3 marzo a domenica 9 marzo 2025 segnala scompigli amorosi con Venere che diventa retrograda in Ariete: state lontani dai segni cardinali! Le previsioni astrali con l’oroscopo per tutti i segni zodiacali. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella classifica dei segni più fortunati per questa settimana dal 3 al 9 marzo 2025 abbiamo due novità degne di nota: la prima che Mercurio entra in Ariete (che detta così sembra una cosa da poco ma a breve diventa retrogrado quindi in Ariete ci sta più del previsto) e la seconda che Venere, che sta sempre in Ariete, diventa retrograda anche lei. E lo sarà fino al 12 aprile.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco quali sono i segni più fortunati nella classifica di questa settimana che va dal 3 al 9 marzo 2025.

12. Bilancia

il tuo pianeta preferito è opposto e pure retrogrado. Sembra proprio che si sia accanito su di te e ti abbia dato lo sfratto immediato dalle certezze, peggio di Elon Musk coi dipendenti pubblici. Quindi Bilancia non resta che fare i tuoi bagagli (emotivi) e che ti rimetta a cercare quello che possa farti felice, probabilmente più di adesso che ti senti sbagliata anche per i tuoi stessi vestiti!

11. Capricorno

La selezione delle persone alle quali telefoneresti se finalmente l'universo accettasse la tua richiesta di trasferimento su Marte sarebbe davvero rigidissima: fai quasi quasi fatica ad amare te stesso, figuriamoci quelli che ti stanno vicino. Tutti questi pianeti ti fanno svegliare già con la voglia di fare a pugni e sarà bene che la moka del caffè faccia la brava se non vuole una sculacciata anche lei.

10. Toro

C'è troppa precarietà in questa settimana per i tuoi gusti. Malinconia, sensazione di traballare tra dubbi logistici e dubbi esistenziali, lacrime incontrollate e sbalzi d'umore che nemmeno una neomamma in allattamento. Insomma Torone tu che sei segno di piaceri concreti ti troverai invece immerso e inzuppato nella poesia romantica e nella filosofia neplatoconica come un biscotto nel caffellatte.

9. Pesci

Sei protagonista del periodo ma questa settimana è ora di rallentare che se no finisci le energie come i runner inesperti che si bruciano tutto al primo chilometro. Tutte le forze usale con saggezza e scaltrezza che ti aspettano giorni intensi. Costruisciti la tua tana in versione deluxe come il castoro imprenditore edile. Anche in amore datti pace e dedicati alle coccole senza sudare.

8. Cancro

Che ci si faccia sotto perché tu non hai davvero paura di niente e di nessuno: sei diventato l'eroe e l'eroina di quando eri piccolo e guardavi in tv "la stella della Senna" sul divano con la merenda. Hai proprio lo sguardo quello con le scintille dei samurai e incendiarti è questione di un attimo, come un abito un pò troppo sintetico: ovviamente questo vale anche per le emozioni e le passioni il che non è per nulla male.

7. Ariete

Mercurio e Venere sono ospiti nelle tue stanze e tu hai delle aspettative da te stesso altissime. Non ti concedi nemmeno una scivolatina e sei intransigentissimo: nemmeno un po di pietà per le tue stesse debolezze o le tue paure. E la pigrizia rinnegata immediatamente. Il pianeta dell'amore ti rende stucchevole con la tua dolce metà ma amaro peggio del caffè col limone verso te stesso. Sarà stressantissima questa settimana.

6. Vergine

Resti sempre in allerta Verginona come chi è reperibile al lavoro e non può alzare il gomito ma senti che, soprattutto in ufficio, stai riconquistando la tua autorevolezza. Tu parli e nessuno finge di non averti sentita. Anzi non vorrei esagerare ma questa settimana avrai anche voglia di fare qualcosa di più dello stretto necessario al quale ti sei attenuta ultimamente. C'è addirittura dello spirito d'iniziativa!

5. Acquario

Sei così simpatico e di buon umore che ti svegli col sorrisone e non riesci a chiudere le labbra nemmeno mentre mastichi la cicca. Per te questa settimana non solo ogni problema è un'opportunità ma tutte le opportunità sono di ribaltare la situazione a tuo favore. Ottimista cosi nemmeno Tonino Guerra. Adori avere la sensazione che tra te e l'universo non ci sia solo un dialogo di rispetto reciproco ma proprio tu gli fai delle richieste e lui si fa in quattro per soddisfartele subito e meglio di quanto potessi desiderare. Praticamente è il tuo stagista.

4. Scorpione

Con Marte a favore e tutti questi pianeti in Ariete senti proprio il fuoco nelle mutande Scorpione. Ho cercato un modo più colto ed elegante per dirlo ma non rendeva bene l'idea. Anzi direi che là sotto ci sono tanti di quei fuochi d'artificio che quasi dovremo transennarti perché tu non combini guai. Scherzo ovviamente eh! Sappi però che se hai qualcuno da conquistare o qualcosa da iniziare devi proprio sfruttare questa settimana come fosse una pista di lancio per skater acrobatici.

3. Gemelli

Goditi questa posizione della classifica che sai che di questi tempi il tuo umore e anche il tuo oroscopo sono ballerini alla Tony Manero il sabato sera. In questi giorni però non ci sarà nessun Saturno burbero come il bidello quando arrivi dopo il suono della campanella: tu sei tutto amore, baci rubati dietro alla scuola, voglia di divertirti e capacità di far vacillare anche il controllore più severo e intransigente. Insomma, quando si parla del fascino malandrino dei Gemelli si ha proprio in mente te per come sei in questa settimana.

2. Sagittario

L'amore sboccia nel tuo cuore come le gemme di fiore di ciliegio in Giappone e tu sei cosi fantastico che in effetti ci sono orde di turisti che pagherebbero un costoso biglietto pur di passare anche solo un paio d'ore ad ammirarti, fotografarti, riempirti di baci e complimenti. Fortunato chi ti ha. Adesso però lascia che ti faccia notare una cosa: quanto è più bello, dopo un periodo di sfighe inanellate come i gamberetti sugli spiedini, godersi l'amore?? Sembra anche più vero!

1. Leone

Inutile dire che con tutti questi pianeti che ti adorano come il coach col bomber e con anche Marte messo in una posizione perfetta che ti abbassa solo di un decibel l'autostima, insomma Leone saresti da congelare e tenere così a vita. Sei praticamente perfetto e della cosa non ti vanti nemmeno più di tanto: è proprio per questo che sei praticamente perfetto!