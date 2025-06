Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana 9-15 giugno 2025: Ariete e Sagittario si giocano le ultime carte

video suggerito

Eccoci qua alla classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana, che va da lunedì 9 a domenica 15 giugno 2025: arriviamo alla settimana dell’anno in cui Giove cambia segno. Giove è il pianeta che tutti amiamo, perché è il pianeta della fortuna, dell’abbondanza — anche economica — dell’ottimismo e della voglia di fare tante cose, con le persone che amiamo. Passa dai Gemelli al Cancro, dove rimarrà fino al 29 giugno 2026. Nel frattempo, anche se di minor conto, questa settimana abbiamo anche Mercurio che passa in Cancro. E la Luna piena, in Sagittario, dell’11 giugno. Tante emozioni, insomma, eh!

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

12. Acquario

Tra Venere e Marte insieme a sfavore, questa settimana sei freddino… anzi, direi che il Calippo ti prende ad esempio. Tu non ti sciogli nemmeno con baci e coccole… soprattutto perché sarà difficile fartene, dato che, pur di sfuggirci, ti iscrivi agli allenamenti per il triathlon. Diciamo che, se per il fine settimana ti restano un paio di amici e parenti non arrabbiati, è già un ottimo risultato.

11. Scorpione

Hai presente il tuo pungiglione avvelenato? Ecco, questa settimana sarà proprio pucciato nel cianuro, come un biscotto nel caffelatte: inzuppato tutto! Se hai qualcosa da dire, anzi, se solo pensi qualcosa, dovrai sputarla fuori senza preoccuparti delle conseguenze. Sei in quel mood per cui creare scompiglio quasi quasi ti fa persino piacere. Però Giove a favore ti sostiene economicamente… che non guasta mai!

10. Bilancia

Rieccoci, con Giove che ci si mette ad amplificare la tua crisi esistenziale. Hai la sensazione di essere arrivata tardi a una cena, e che ti abbiano tenuto solo i grissini e le olive, mentre tutto il resto è stato spazzolato via. Insomma, devi fare da te, senza l’appoggio di nessuno, nemmeno del comfort food d’avanzo. Per fortuna Marte, dalla tua, ti aiuta a smetterla di piangerti addosso e a rimetterti in moto: stai serena, che quello che spegni e riavvii poi funziona… come da sacra regola della manutenzione del computer!

9. Capricorno

Giove proprio non ci voleva, e nemmeno Mercurio opposto. La voglia di mandare la lettera di dimissioni direttamente all’ufficio del personale è fortissima, e ti trattieni solo se pensi alle rate del mutuo… che poi ti mettono anche ansia, per colpa di Giove contro. In tutti i casi, ti consiglio di stare zitto il più possibile, ingoiare le parole che vorresti dire e fingerti incapace di intendere e di volere, anche solo per evitare discussioni. Le riprenderai quando almeno Mercurio sarà dalla tua parte.

8. Pesci

Uh, che belli questi Venere, Mercurio e anche Giove tutti a tuo favore… Sei qui solo perché più avanti non c’era più posto, ma ti meriti una menzione d’onore! Diciamo che ti devi ancora rendere conto del nuovo status di leggerezza fluida, in sintonia con l’universo che ti attende… Sei un po’ come nelle prime 24 ore di vacanze estive: hai ancora la testa alle email e non hai ancora dimenticato la password del computer aziendale. Ma vedrai che ti riallinei in un attimo!

7. Gemelli

Dato che di natura sei un po’ permaloso, ammettilo, questa storia di Giove che cambia segno la prendi sul personale. Forse esageri! Ti senti triste come la mattina dopo una festa a casa tua, quando l’unica cosa che ti rimane, insieme al post-sbronza, sono i sacchi della spazzatura da riempire. Insomma, settimana con la lacrima facile e il bisogno di un amico sempre pronto a condividere un bicchiere di vino di consolazione!

6. Vergine

È come se avessero riavviato la catena di montaggio del tuo cervello, e tu addirittura fossi stata promossa a caporeparto: non solo sei efficiente, ma anche con un grado di umanità che, quasi quasi, dalle risorse umane pensano di promuoverti a manager della felicità. Empatica e dolce, meglio dell’infermiera del pronto soccorso, sei pronta ad ascoltare e condividere le paranoie di tutti.

5. Leone

Il rischio è quello di esagerare con le energie, con la forza, la forza di volontà e persino con il nervosismo… soprattutto quando non ti ubbidiscono in fretta e senza fiatare. Ecco, Leoncino, adoriamo questo tuo piglio imperial, alla Alessandro Magno, ma un po’ di dolcezza non ci dispiace. E poi, occhio: Mercurio ti solleva un dubbio. Ascoltalo, anziché scacciarlo come fosse una fastidiosa zanzara.

4. Toro

Con la nuova Venere a favore, direi che questa è la tua settimana del vizio. A tavola, a letto… ma anche da solo sull’amaca. Hai bisogno di pace, di calma, d’amore e di fare le cose che ti fanno stare bene. Il tuo cuore è come un bilocale che hai preso in affitto e che ora devi arredare: lo fai con le foto delle persone che ami e con i cuscini al posto delle sedie, perché tu ti vuoi sentire come un marajà nel suo palazzo. E che nessuno ti metta fretta, perché la calma è il vero lusso del nostro tempo.

3. Cancro

Hai le emozioni felici che sventolano come le bandierine nella piazza principale il giorno della festa di paese, e c’è pure uno scampanio di sentimenti, ottimismo e buoni propositi capace di risvegliare chiunque! Insomma, Cancro, direi che è iniziata la tua primavera personalissima, e sbocciano, questa settimana, gli amori di ogni genere, come le gemme di ciliegio. Sei pronto a goderti la vita!

2. Ariete

Mercurio e Giove sono a sfavore, ma ci vorrà ancora qualche giorno prima che tu te ne renda conto… un po’ come quando ti svegli in aereo e non sai più bene che ore siano! Quindi, per ora, goditi Marte che ti rende spavaldo, spudorato e sexy proprio come piace a te, e che ti fa fare tutte quelle cose pazze che ti vengono sempre in mente, prima che qualcuno riesca a dissuaderti. Insomma, questi sono giorni da abitini scosciati e dichiarazioni d’amore senza filtri.

1. Sagittario

Adori questa sensazione di libertà che ti danno i pianeti, e adori esserne così consapevole da non volerne sprecare nemmeno una goccina… come l’ultimo gin tonic della domenica sera. Questa è la settimana in cui tutto non solo ti pare possibile, ma addirittura facilissimo, praticamente già fatto. E avrai un sorrisone stampato in faccia da essere eletto migliore amico in assoluto!