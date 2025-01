video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana 6 – 12 gennaio 2025: Toro e Scorpione protagonisti La classifica dei segni fortunati di questa settimana che va dal 6 al 12 gennaio 2025 vede ai primi posti ritornare trionfanti i segni d’acqua (Cancro, Scorpione e Pesci) grazie a Venere e Marte. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella classifica dei segni più fortunati di questa prima settimana ufficiale del 2025, che va da lunedì 6 a domenica 12 gennaio, troveremo subito le prime vittime della sosta di Marte retrogrado nel segno del Cancro e saranno i segni cardinali: Bilancia, Capricorno e Ariete. Per fortuna però la quadratura tra Giove e Saturno si allenta e Venere in Pesci cerca di ammorbidire la situazione, senza grandi risultati!

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana 6 – 12 gennaio 2025

Ecco le previsioni astrali per la settimana che va dal 6 al 12 gennaio, con la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana.

12. Bilancia

In questa prima settimana di gennaio potresti fin da subito debellare la concorrenza per il vincitore del concorso per chi riesce a bere più caffè restando comunque assonnato, pigro, stremato e confuso. Sarà Marte, sarà la Luna storta (soprattutto lunedì e martedì) oppure sarà Mercurio che ti offusca la mente a partire da giovedì ma in tutti i casi si avrà l'impressione di vedere nei tuoi occhi lo stesso segnale che dava la TV negli anni '90 quando non c'erano programmi in trasmissione.

11. Capricorno

La capacità di saltare su tutte le furie, anche soltanto al primo buongiorno non dato con l'intonazione militaresca che ti aspetti dai tuoi coinquilini, sarà senza paragoni. Da giovedì soprattutto diventerai polemico, brontolone e pronto a metterti in discussione come un comandante dell'esercito davanti ai nuovi cadetti. Ti abituerai così tanto a fare il muso duro che per aprile dovrai prenotare una seduta di botox antirughe.

10. Ariete

Hai l'impressione che ti si spogli di tutto, certezze comprese, proprio come quando vai a fare la visita per i nei. Ti lasciano soltanto un perizomino striminzito e tu totalmente indifeso ad affrontare tutto il resto del mondo che sembra proprio avercela con te. La sensazione di non avere nemmeno un maglioncino di lana ad abbracciarti è talmente forte che quasi quasi ti verrà da piangere. Tocca ripartire dalle basi.

9. Vergine

La prima settimana sarà di quelle che ti faranno quasi quasi rimpiangere anche i mesi più difficili del 2024 ma per fortuna già a partire da giovedì Mercurio a favore ti ringalluzzisce immediatamente il cervello come succede alle carote messe nell'acqua ghiacciata. Ti rigeneri completamente! Ovviamente queste nuove energie intellettuali verranno utilizzate tutte per riacquisire autorevolezza lavorativa e non certo per sforzarti di dire qualcosa di carino alla tua dolce metà.

8. Gemelli

Venere, Saturno e pure Mercurio (fino a giovedì) saranno così tanto a tuo sfavore che tu non riuscirai a dire qualcosa di dolce nemmeno se dovessi soltanto leggerla nei biscotti della fortuna. Anzi, la dieta da alcolici e carboidrati viene allargata anche a rinuncia totale di baci e coccole. Ristrettezza totale.

7. Sagittario

Venere a sfavore ti rende accogliente come il seggiolino ghiacciato della seggiovia sugli impianti sciistici E ovviamente ugualmente glaciale. Sia chiaro fin da subito che tu in questo 2025, almeno per la prima metà, hai decisamente più intenzione di essere amato dal capo che non dal partner: ci sono delle mete molto ambiziose da conquistare che si chiamano "poltrone ai piani alti".

6. Cancro

Ti senti proprio come un boxeur a bordo campo con la folla che ti incita e un avversario peso massimo che non ha alcuna intenzione di mollarti il suo titolo. Insomma Cancro inizia un periodo dell'anno proprio da questa settimana in cui ti ritroverai a farti valere senza le solite mezze misure e a voler rimettere in chiaro chi comanda, ovvero tu. La cosa bella è che tutto ciò farà sentire la tua dolce metà protetta come una principessa greca da Ercole.

5. Leone

Pare proprio che i pianeti si siano dati una calmata e tu puoi rilassarti un attimo senza perdere quel piglio sensuale di chi non ha certo paura di scendere in campo. Anzi, a dirla tutta, questa settimana ti senti come il capitano della squadra che dopo un paio di goal in nazionale esce accompagnato da una hola da stadio e cori di ringraziamento. Goditi per questi giorni tutto lo charme che ti sei degnamente conquistato.

4. Acquario

Marte ti lascia finalmente in pace e tu ritrovi tutte le energie praticamente in sintonia con il suono della prima sveglia del 2025. Insomma Acquario se queste vacanze ti sono servite per massaggiare il cervello, adesso puoi ritenerti pronto a prendere al volo, sorridente, qualsiasi cosa ti presenti la vita. Non dimenticarti che il pianeta delle fortune inattese è ancora dalla tua parte.

3. Pesci

Non vorrei esagerare con l'ottimismo, caro Pesci, ma ho proprio la sensazione che le cose in questa settimana vadano così bene che questo 2025 ti sembrerà tutto più facile del previsto. Venere ti rende dolce come l'intera calza della Befana, Marte ti fa camminare pancia in dentro petto in fuori con una certa autorevolezza e anche Mercurio da giovedì la smette di darti fastidio. Probabile che per fine settimana tu riesca a fare quel discorso che trattieni da troppo tempo.

2. Toro

Questa settimana sarà fin da subito come se alla prima mano di carte a 7 e mezzo ti fosse capitato un 7 bello pulito: non hai certo bisogno dell'adrenalina del rischio perché la tua vita è già piena di fortuna e benessere così. Anzi, più di tutte le cose stai bene perché ti senti amato e coccolato più del regalo nuovo di zecca ha ricevuto a Natale.

1. Scorpione

Strano ma vero ti ritrovi al primo posto proprio nella prima settimana che, diciamocelo, è proprio di buon auspicio. La combinazione perfetta di Giove e Venere finalmente ti rendono sensuale e intrigante come un pirata abbronzato che di pezzi di vita da raccontare ne ha davvero parecchi. Anche tu non dovrai di certo inventartene: si scansino pure tutti i concorrenti in amore perché vinci a mani basse.