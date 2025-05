video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana 26 maggio al 1 giugno 2025: le previsioni di Ginny Nella classifica dei segni fortunati di questa settimana che va da lunedì 28 maggio a domenica 1 giugno 2025 resterà praticamente inscalfito il grande trionfo dei segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario). Mentre saranno i segni d’aria (Gemelli, Bilancia e Acquario) a stupirci con idee brillanti. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Eccoci alla classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana, che va da lunedì 28 maggio a domenica 1 giugno 2025. Questa settimana finirà con una grande, grandissima novità: mi riferisco a Saturno che è entra nel segno zodiacale dell'Ariete. Questo fatto fa passare decisamente in secondo piano la Luna nuova nel segno dei Gemelli e lo stesso Mercurio che, appunto, entra in Gemelli. Di certo questa conformazione dei pianeti, insieme a Venere e Marte che restano in segni zodiacali di fuoco, non farà che amplificare il desiderio di dire tutto quello che ci passa per la testa e per il cuore. Ad altissima voce proprio!

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana, che va dal 28 maggio al 1 giugno 2025.

12. Capricorno

Questa storia di Saturno che si mette di traverso ti scoccia parecchio, sembra proprio qualcuno che ti voglia ricordare qualche imminente mansione da portare a termine, qualche lavoro al quale ti devi per forza sottoporre anche se non ne hai nessunissima voglia. Tutto ciò però, nell'immediato, non farà che renderti ancora più glaciale, praticamente come il cubetto di ghiaccio dimenticato in fondo al freezer e oramai completamente solidificato. Per arrivare al tuo cuoricino dovremmo usare lo scalpellino oppure scioglierti con il forno a microonde.

11. Cancro

La sensazione di solitudine si fa sentire così tanto che nei cunicoli del tuo cuore sembra proprio esserci l'eco. Anzi, ti senti proprio perduto come nel mezzo di un labirinto fatto di specchi: questi sono i giorni nei quali ti chiederai persino chi sei davvero, che cosa vuoi, dove stai andando e soprattutto chi cavolo ti abbia fatto finire lì dentro! Anche se dovessi trovare qualche anima pia disposta ad ascoltare le tue paternali, non sapresti nemmeno in quale ordine esporle!

10. Scorpione

Questo Marte a sfavore ti rende davvero insofferente e dato che non hai di natura alcuna intenzione di mostrarti diplomatico o gentile, ti si leggerà in faccia tutto il disappunto che provi anche se ti trovassi al cospetto del grande capo o del tuo futuro suocero. La cosa migliore da fare è tenerti lontano da tutte le situazioni che già sai, ti renderanno isterico perché con questo transito ne abbiamo la totale certezza. Quindi, insomma, chiuditi nel tuo angolino come da buono Scorpione, e rispondi al telefono soltanto se è strettamente necessario.

9. Acquario

Tutto questo movimento di pianeti nel segno dei Gemelli ti piace parecchio e ti rassicura soprattutto perché Marte continua a toglierti quella sensazione ottimista e spavalda di sapertela cavare in ogni occasione. Cerchi conforto in amici e parenti ai quali telefoni a qualsiasi ora del giorno e della notte, anche soltanto per assicurarti del fatto che abbiano voglia di risponderti. Tu che sei di natura il re dell'indipendenza in questo periodo potresti ritrovarti ansioso ad aspettare che la spunta di WhatsApp diventi blu! Datti pace.

8. Pesci

Sentirai un altissimo grado di confusione nella tua testolina, un po' come se i tuoi neuroni fossero stati catapultati nel mezzo del traffico di Mumbai, nel giorno della festa nazionale. Il bello però è che, finalmente liberi da Saturno, adesso potete tornare ad essere leggeri, spensierati, romanticamente ingenui e grandi registi di film di fantascienza riguardanti la vostra vita. Insomma, speriamo che nessuno si aspetti da voi una risposta concreta o un programma definito, perché di certo non l'avrà questa settimana.

7. Bilancia

Hai davvero bisogno di essere rassicurata come chi si affida alla cartomante anche per sapere se troverà parcheggio vicino all'ufficio. Da sola non prendi nemmeno la decisione di mettere o meno lo zucchero nel caffè! Per fortuna il tuo cervello si sta rimettendo in moto ma Venere in opposizione ti rende da un lato bisognosa di sapere di avere qualcuno di importante sul quale contare e dall'altro ruvida come lo zerbino quando devi esprimere quello che provi. Basterebbe soltanto chiedere un abbraccio ad alta voce.

6. Toro

Questa settimana alzi bandiera bianca con Mercurio che esce dal tuo segno zodiacale e ti lascia un po' senza parole e un po' senza progetti e con Marte che ti rende stanco più di uno che ha fatto la maratona con le ballerine. Ma chi sei tu per non rispondere alle sollecitazioni dell'universo e a darti da fare anche quando sembra proprio che lui ti voglia steso sul divano a guardare la televisione coi sottotitoli? Nessuno, quindi ti consiglio proprio di fare così: farti coccolare e toglierti sportivamente dalla competizione.

5. Vergine

È stato bellissimo avere la sensazione di tenere tutto sotto controllo, sotto il potere indiscusso della tua testolina e del tuo file Excel, ma purtroppo Mercurio si sposta a sfavore e tu rischi scivoloni intellettuali. Questa è la settimana in cui la cosa più intraprendente da fare potrebbe essere quella di sistemare le e-mail e programmare le attività future. Non prendere iniziative di nessun genere, nel frattempo pero potrai approfittarne per farti coccolare dal partner

4. Sagittario

Sarà che stai sentendo questo Giove che finalmente batte gli ultimi colpi nel tuo segno zodiacale e sta per levare le tende o sarà che senti le grandi energie erotiche di Marte a tuo favore. In tutti i casi, però, Sagittario il tuo bello questa settimana è che sarai un inguaribile ottimista, un grande iniziatore di progetti, uno che si dà da fare mettendocela davvero tutta come chi si ostina a voler far crescere delle piantine davvero bruttissime dal seme dell'avocado. Non importa il risultato, ma tu hai bisogno di sentirti capace!

3. Gemelli

Questa settimana non starai zitto nemmeno durante una proclamazione ufficiale o la messa papale. Hai così tanto bisogno di sentirti parte di un gruppo che chiacchieri senza sosta anche con chi ti stava antipatico fino a qualche giorno fa. Il mondo è pieno di cose che non hai ancora fatto, persone che non hai ancora conosciuto, esperienze nelle quali non ti sei ancora tuffato a capofitto e non hai alcuna intenzione di perdere altro tempo. Chi ti sta vicino si metta le scarpe da tennis perché tu corri veloce, anche metaforicamente parlando.

2. Leone

Ti senti così forte e invincibile anche questa settimana che quasi quasi lancerai un urlo tribale stile Maori ogni mattina alzandoti dal letto! Il bello è che questa forza vitale insieme al fascino erotico che te si legge negli occhi ti renderanno davvero irresistibile. Per di più, grazie a Mercurio di nuovo a favore, tutti i pensieri impuri che ci stimolerai non si sgretoleranno appena aprirai bocca, anzi!

1. Ariete

Ti senti così completamente cosparso d'amore anche questa settimana che se fossi un dolce saresti una cheesecake triplo caramello cosparsa di frutti rossi che danno quel non so che di passionale. Insomma, Ariete piaci a tutti e la cosa ovviamente ti rende particolarmente elettrizzato. Il bello è che ogni mattina ti sveglierai con la consapevolezza che qualsiasi obiettivo sia assolutamente alla tua portata, fosse anche una laurea in ingegneria meccanica da prendere in un solo semestre.