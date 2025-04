video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana 21-27 aprile 2025: Ariete e Pesci pieni di energie La classifica dei segni più fortunati di questa settimana che va da lunedì 21 a domenica 27 aprile 2025 vede una rimonta quando a sex appeal dei segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario. Le previsioni nell'oroscopo della prossima settimana, segno per segno.

Eccoci arrivati alla classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 21 al 27 aprile 2025: l'oroscopo della prossima settimana segno per segno. Di nuovo, mi sento di dire che per chi fosse in cerca di una settimana tranquilla non sarà certo questa! Sole, Marte e Plutone si trovano tutti in quadratura tra di loro il che non rende certo facile pensare con lucidità, con calma, mettere davanti l'amore a tutto il resto. Le passioni sono travolgenti e piuttosto auto referenziate. Empatia a vagonate cercasi! Aspettiamo tutti la Luna nuova nel segno del Toro domenica 27 a stemperare un po' i bollenti spiriti.

12. Toro

Ho l'impressione che tu questa settimana possa proprio essere da lasciare in pace, perché è un attimo che ti senti esplodere come la lattina di Coca-Cola quando qualcuno l'ha sbocciata senza avvertirti. Apparentemente mantieni lo sguardo languido come il pescatore sulla riva del fiume, ma basta davvero una parola sbagliata per farti diventare simpatico come un piranha a dieta.

11. Acquario

Sei qui in fondo alla classifica di segni zodiacali più fortunati, perché questo Marte in opposizione ti toglie almeno la metà di quel buon umore assolutamente immotivato con il quale ti svegli la mattina, tanto che fino alla settimana scorsa sembravi essere il tizio della pubblicità dei biscotti da inzuppare nel latte. Adesso invece ti svegli con le occhiaie che si trascinano per terra e ringhia al primo che ti dice anche buongiorno. Diciamo che la leggerezza si è momentaneamente dissipata.

10. Scorpione

Sarai sospettoso come la signora in giallo quando la invitano per qualche evento fuori città! La possibilità che tutto vada dal liscio è davvero bassissima ma tu in compenso, grazie al pianeta dell'amore che non ti perde di vista, continui ad avere la certezza che l'universo si prenda cura di te come una babysitter pagata ad ore. Per questo anche quando hai effettivamente qualcosa che ti rompe le scatole fai un bel respiro e cerchi di cogliere il lato positivo. Fortunato no, ma Zen sì!

9. Vergine

Di Amore ancora proprio non se ne parla, ma questa cosa inizia quasi quasi a renderti sexy, benché tu probabilmente non te ne accorgerai. Hai presente quelle persone che ti ignorano e proprio per questo motivo risultano più interessanti? Ecco tu sarai assolutamente così: concentrata soltanto sul tuo piacere più immediato. Le emozioni quelle romantiche da programmazione di una cena nel fine settimana già dal lunedì, proprio non ti sfiorando nemmeno l'anticamera del cuoricino.

8. Gemelli

La tua vita è decisamente fin troppo ricca di stimoli, idee, progetti, inviti a fare cose particolarmente divertenti, voglia di iniziare cose nuove che per i sentimenti non hai davvero tempo. Non che tu nutra qualche titubanza nei confronti dell'amore ma proprio non ti interessa. Un po' come se ti invitassero ad un convegno sulla fiscalità delle imprese agricole, tu proprio non hai intenzione di prendere in considerazione l'argomento. Goditi nel frattempo tutte le chiacchiere tra amici che riesci a inserire in agenda.

7. Capricorno

Adesso che ti sono tornate le forze hai l'impressione che ti siano andate via le idee e, in nessun caso, riesci ad esprimerle in una maniera convincente. Insomma, pare proprio che questo universo ce la stia mettendo tutta per tenerti imbavagliato, forse perché il suo scopo è far sì che i tuoi pensieri siano completamente rivolti all'interno, come la felpa con le paillettes quando la metti in lavatrice. Secondo me dovresti proprio ascoltarlo!

6. Bilancia

Speriamo proprio che nessuno ti chieda un parere che già, diciamocelo, non è mai stato il tuo forte né scegliere né tantomeno portare avanti le tue idee in modo che fosse ben chiaro il tuo desiderio. Ecco, questa settimana farai quasi quasi fatica anche a decidere che cosa ordinare per pranzo oppure quale penna utilizzare per una firma ufficiale. Quasi quasi preferiresti che fosse la fortuna a scegliere per te, come nelle estrazioni del lotto.

5. Sagittario

Abbiamo qualche piccolo problema con la delicatezza dei sentimenti, ma per chi cerca un avventuriero e passionale amante, amico, consigliere compagno di viaggi, tu sarai assolutamente perfetto. Certo, quando si tratta di tirare fuori la delicatezza del sentire per mettersi nei panni degli altri, diciamo che farai decisamente fatica anche perché, adesso che ti senti finalmente rinvigorito, non hai proprio alcuna intenzione di ripensare alle malinconiche paranoie delle scorse settimane. Mi pare giusto!

4. Cancro

Per fortuna hai fatto scorta d'amore e di passione come il protagonista di una saga fantasy e adesso siamo tutti perdutamente innamorati di te, anche se Marte non è più nel tuo segno zodiacale. Il bello però è che anche questa settimana non hai intenzione di perderti nemmeno un piccolo piacere, dal cioccolatino di fianco al caffè fino al messaggio sexy con la tua dolce metà durante l'orario d'ufficio. Questa lezione che ti ha insegnato l'universo a lasciarti andare alle passioni, anche quando possono sembrare piccanti e sconvenienti, ti sta piacendo davvero tanto.

3. Leone

Adori follemente questa ventata di passione, ma soprattutto di sicurezza in te stesso tanto che quando dici qualcosa avresti voglia di avere in mano un megafono e dietro di te una folla adulante. Si sa che le mezze misure non sono mai state il tuo forte e non lo saranno soprattutto adesso che finalmente riprendi consapevolezza e coscienza di tutto il tuo carisma dopo settimane nelle quali ti sei sentita come Rapunzel chiusa nella torre. Che ti si faccia largo!

2. Pesci

Per te conta soltanto l'amore e con questa convinzione nelle tasche nel cuore ti appresti a questa settimana nella quale manderai baci a tutti, scriverai le e-mail in rosa e soprattutto ti ritaglierai tutto il tempo possibile per stare abbracciato come un bradipo alla sua sequoia con le persone che ami. Il bello è che ti renderai conto di quanto la maggior parte dei problemi sia assolutamente sgretolabile non appena ci si concentri sulle cose importanti. Ti prego, insegnaci!

1. Ariete

Quanto ti piace aver ripreso finalmente in mano tutte le tue facoltà da degno pronipote di Giulio Cesare! Quasi quasi vai persino in ufficio con la toga romana e la corona di alloro. Il bello è che grazie alla posizione di Venere continuerai ad essere particolarmente magnanimo quindi tutt'altro rispetto ad un imperatore assoluto. Tu sei soltanto deciso, così deciso che nessuno oserebbe contraddirti!