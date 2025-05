video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana 19-25 maggio 2025: le previsioni di Ginny La classifica dei segni zodiacali più fortunati di questa settimana che va da lunedì 19 a domenica 25 maggio 2025 vedrà i Gemelli grandi protagonisti con creatività, energia, spirito di libertà. Gemelli, Ariete e Sagittario in cima alla classifica.

La classifica dei segni più fortunati con l'oroscopo della settimana che va dal 19 al 25 maggio 2025 ci vede entrare in una settimana crucialissima, quindi occhio! Il Sole entra in Gemelli, come sempre, il 21 di maggio, ed entrando subito subito crea una bellissima sintonia con Plutone, Nettuno e Saturno. Un momento di grande energia creativa ed espressiva, senza limiti proprio.

La notiziona però è che il 25 maggio Saturno entra in Ariete. Cambiano però i segni che se la devono vedere col famoso "Saturno contro".

12. Bilancia

Stai riconsiderando completamente la tua idea di coppia anzi, mettiamola così, stai dando un nuovo peso al tuo tempo individuale, quello per farti i fatti tuoi, coltivare i tuoi hobby, non dover rendere conto a nessuno. Lo passeresti pure guardando il soffitto e contando i passi che senti sul pianerottolo! Tutto questo desiderio di solitudine ti ha fatto capire che in fondo tu della dolce metà non ne hai proprio bisogno. Una grande rivelazione!

11. Cancro

Hai così tanto bisogno di un nuovo orientamento, dopo che mesi di Marte ti hanno reso decisamente più guerriero, determinato e pronto a tutto che quasi quasi ti iscrivi ad un corso intensivo per boyscout adulti. Questa notizia di Saturno che arriva a darti un po' fastidio per tutta l'estate (ma solo se sei nato nella prima decade del segno) ti mette in allarme anche se non ne avresti alcuna ragione. Però tu sei un tipo ansioso, quindi ti senti già solo e abbandonato e di sicuro non ti farai pregare, questa volta, per trovare delle soluzioni a quello che non funziona. Sei praticamente già all'opera con penne e taccuino.

10. Capricorno

Ti offri volontario come capogruppo, guida alpina esperta tra gli spinosi e rocciosi territori di Saturno contro! Anche questa settimana hai la sensazione che per il relax pacifico dovrai aspettare la prossima, ma la prossima vita non settimana! Il partner dovrà attendere pazientemente il suo turno perché prima che tu possa dedicarti a baci e coccole dovrai risolvere tutte le situazioni pendenti che sono rimaste lì, in attesa. Rimboccati le maniche e mettiti in gioco.

9. Scorpione

Più che dire la tua, in questa settimana avrai voglia di urlare come se fossi un Maori o un Unno lanciato alla conquista di nuove terre! Esprimere con delicatezza e pazienza quelli che sono i tuoi sentimenti proprio non ti riesce, nemmeno se ti prepari prima il discorso e te lo fai correggere dall'intelligenza artificiale programmata per non farti litigare con nessuno. Sarà praticamente impossibile!

8. Acquario

Il tuo compito questa settimana è centrare il bersaglio e non certo farlo con dolcezza. Dato che sentirai le tue forze abbandonarti senza nemmeno un biglietto di addio, tutte le tue energie saranno concentrate nel cercare di sopravvivere e soprattutto di portare a termine tutti i compiti che ti sei dato. Oppure che ti ha dato qualcun altro. In tutti i casi, però non hai assolutamente tempo di pensare alla dolcezza, alla delicatezza, a modi sensibili che non turbino l'emotività altrui. Te ne freghi proprio.

7. Pesci

Questa nuova sensazione di essere leggero come una meringa al cioccolato, ti piace davvero tantissimo! Hai la sensazione che nel tuo cervello, e persino nel tuo cuore, le idee, i sentimenti e i progetti di cose da fare sono veloci senza fermarsi troppo. Un po' come l'aria quando fai corrente in casa la mattina. Difficile che qualcosa ti tormenti in questa settimana perché non gliene lascerai il tempo e ti sarai già interessato di qualcos'altro. Sarà meglio non fare troppo affidamento, però, sulle tue promesse!

6. Toro

Per fortuna c'è ancora Mercurio nel tuo segno zodiacale e tu ammazzi la noia, ma soprattutto la solitudine, migliorando sempre di più il tuo record nella compilazione del sudoku del quotidiano nazionale. Sono piccole soddisfazioni ma, quando hai la sensazione che il tuo cervello collabori come adesso, la cosa ti piace parecchio! Quindi qualche screzio o qualche litigata di troppo con amici e parenti non farà che renderti ancora più sicuro di avere ragione tu. Compromessi questi sconosciuti.

5. Vergine

Cara Vergine, il fatto che siano gli ultimi giorni nei quali puoi lamentarti di avere Saturno contro e di sentirti sulle spalle tutto il peso dell'umanità, rende già particolarmente interessante questa settimana! Preparati a festeggiare come se fosse il tuo capodanno cinese e tu la ballerina prescelta per portare in giro il dragone per tutta la città. Insomma, direi che il mantello di sfiga che ti sei tenuta addosso negli ultimi tempi, adesso può decisamente essere lanciato come avrebbe fatto Freddie Mercury dal palco.

4. Leone

L'unica piccola nota stonata di questa settimana potrebbe essere Mercurio ancora a sfavore per cui la sensazione di essere trattato come se fossi il fidanzato di Barbie, bello ma poco sul pezzo, è altissima. Poco ti importa, però, perché la tua intenzione non è certo quella di stare con i piedi sotto la scrivania ma piuttosto di calcare i dancefloor più scatenati della città. Fossero anche quelli del tuo salotto! In tutti i casi studioso e silenzioso proprio sarà difficile vederti.

3. Gemelli

Che cosa potrebbe darti di più il cielo questa settimana che non l'uscita dai tuoi radar di Saturno contro?? Nient'altro! Quindi goditi queste giornate nelle quali ti senti grato all'universo per tutte le energie che ti mette tra le zampe. Hai davvero la sensazione di essere rifiorito come l'aiuola condominiale anche senza bisogno che qualcuno si prenda cura di te e questa è davvero la tua grande rivincita!

2. Ariete

Hai tutto meravigliosamente sotto controllo, soprattutto la tua vita sentimentale che, qualsiasi sia lo status dichiarato, in questi giorni ti appaga e soddisfa come un intero menù di uno chef stellato. Dolce incluso! Hai voglia di dimostrare tutto il tuo affetto alle persone che ami in alcuni casi rotolandoti sotto le coperte in altri facendoti in quattro per dare una mano. Sei davvero la migliore persona che avremo intorno!

1. Sagittario

Ti senti praticamente il supereroe dello zodiaco e in effetti lo sarai e dato che tutta questa energia, questa sensualità affascinante assolutamente irresistibile, ti fanno quasi sentire un po' in colpa decidi di devolverne un po' a chi è astrologicamente meno fortunato di te. Prometti di essere bellissimissimo in modo assurdo, ma senza farcelo pesare, resti umile insomma! Ovviamente sarà difficile trattenere però dei sorrisetti compiaciuti ogni volta che riceverai un complimento, ma te lo perdoniamo.