Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 17 al 23 novembre 2025: Scorpione e Cancro grandi amanti

La classifica dei segni fortunati della settimana che va da lunedì 17 a venerdì 23 novembre vede trionfare i segni d’acqua che si godono sia Venere sia Mercurio, anche se retrogrado.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ecco la classifica dei segni più fortunati della settimana che va da lunedì 17 a domenica 23 novembre 2025. Mercurio resta retrogrado e retrocede talmente tanto nel cerchio dello Zodiaco da arrivare addirittura nel segno dello Scorpione questa settimana: il che significa che il pensiero diventa spesso troppo pesante e doloroso per Toro, Leone e Acquario. In compenso, Marte e Venere restano nei rispettivi segni zodiacali: il Sagittario e lo Scorpione.

Aspettiamoci anche una potente Luna nuova nel segno dello Scorpione il 20 novembre, che ci farà sprofondare ancora di più nell'intimità dei nostri desideri.

12. Acquario

Morditi la lingua e rileggiti le chat, caro Acquario, perché molto probabilmente avrai detto delle cose che non pensavi oppure le avrai dette in un modo molto diverso da quelle che erano le tue intenzioni. L'unica cosa che non devi fare in questa settimana è andare dritto per la tua strada, ritenendo che i rimproveri degli altri siano solo delle lamentele in cerca di attenzioni, che tu chiaramente non hai alcuna intenzione di dare (le attenzioni), dato che Venere resta a sfavore. Insomma, se abbiamo due orecchie ed una sola bocca forse è perché ascoltare è più importante che non esprimersi.

11. Gemelli

La vostra naturale propensione a muovervi alla stessa velocità di una zanzara nella stanza, quando la rincorri con il cuscino in mano minaccioso, in questa settimana sarà decisamente fuori controllo. Ci saranno così tante cose che vi faranno innervosire che vi sentirete come chi, preso dall'isteria, corre sbattendo addirittura contro le finestre. Detto questo, però, sicuramente non avrete problemi di metabolismo lento, né di noia incontenibile: che siano i vostri neuroni o le vostre zampette, niente che vi appartenga rimarrà fermo per troppo tempo.

10. Vergine

Con Mercurio retrogrado non più a sfavore, riesci a comprendere quanto l'universo abbia sempre ragione, anche quando rovina i tuoi piani e si intromette come la suocera che chiama proprio mentre stavi partendo per un weekend fuori porta. Quindi, senza sensi di colpa, disdici lezioni di pilates e aperitivi con gli amici, ma te ne stai sola soletta sotto la copertina da divano a rimuginare sui tuoi pensieri. Per fortuna, almeno non litigherai più tra te e te.

9. Toro

Venere e Mercurio retrogradi, entrambi in opposizione, ti rendono polemico che più polemico di così proprio non si può. Neghi anche l'evidenza e fai del revisionismo storico che potrebbe far concorrenza ai testi scolastici russi. Inutile dire che la tua voglia di socialità è simile a quella del signore che di mestiere interpreta lo zombie nei luna park americani. Che ti si stia lontani, altrimenti ci mordi.

8. Leone

Preparati ad essere intrattabile, ma così intrattabile caro Leone, che quasi quasi farai fatica a metterti d'accordo con te stesso su come vestirti o su con chi uscire la sera. La soluzione migliore sarà startene per i fatti tuoi, così anche se brontoli non rischi di fare dei danni diplomatici! Avrai la sensazione che nulla in cui credi o che pensi abbia più alcun tipo di stabilità. Praticamente un topolino infilato nei tunnel dei dubbi.

7. Bilancia

Diciamo che questa storia di Mercurio retrogrado a te non dà poi più di tanto fastidio, soprattutto perché nell'incertezza ci stai più o meno dalla nascita, ma hai imparato a chiamarla "armoniosa distanza dalle posizioni drastiche"! In compenso però, questo litigare continuo delle persone che ti circondano, ti darà parecchio fastidio e ti metterà in una condizione di irritabilità altissima! Cerca solo di non prendere come compito divino, quello di fare da paciere in tutte le baruffe.

6. Pesci

Direi che dalla scorsa settimanavi siete ripresi parecchio cari Pesci, perché quantomeno dovrete vedertela soltanto con Marte. Anzi, proprio perché sarete molto più pigri, polemici e distaccati del solito, avrete più tempo da dedicare al vostro filosofeggiare mistico. Mercurio retrogrado infatti è a vostro favore insieme a Venere, quindi adorerete dare dei consigli, ma soltanto se verranno seguiti alla lettera senza battere ciglio. Non avete detto che amate il confronto, ma soltanto dare consigli e fare dissertazioni su verità che riguardano i sentimenti e le emozioni come se foste sul pulpito.

5. Capricorno

Abbiamo capito che questo è proprio il periodo nel quale ti senti debole come se fossi reduce da una ondata di influenza epica. Quindi la cosa migliore che ti possa capitare, come in questa settimana, è usare tutti i transiti anomali per approfondire le emozioni, i sentimenti e direi addirittura tutti i tuoi stessi bisogni più profondi. Addirittura ti ritroverai a condividere dolori, incertezze, racconti di ferite sanguinanti (metaforicamente parlando) con amici e parenti che di solito vedevano solo la tua versione più riuscita. Mi sembra un ottimo risultato!

4. Ariete

Direi che continui a goderti anche per questa settimana un meraviglioso Marte a favore che amplifica tutta la tua voglia di divertirti e sentirti protagonista come se fossi Lady Gaga al forum di Assago. Ovviamente tutti coloro che ti stanno intorno saranno illuminati e riscaldati da te, come se fossi l'antico forno del paese, e riceveranno anche tutte le energie di cui avranno bisogno. Gratis, si intende! La luna nuova in Scorpione pungola anche le tue fantasie erotiche.

3. Sagittario

Avere Marte nel tuo segno zodiacale, quando tutti ti chiamano "maestro" e soprattutto sapere che Mercurio retrogrado ha cambiato segno, direi che segna proprio un momento di grande fortuna. Avverrà quello che ti piace per natura, ovvero essere ascoltato, ubbidito, interrogato e venerato per le tue perle di saggezza. Fossero anche delle banalità, come "meglio acquistare un prodotto in saldo anziché a prezzo pieno". Quindi insomma, questa è la settimana nella quale ritieni che siano verissimi tutti i manuali di astrologia che ti qualificano come saggio.

2. Cancro

Venere a tuo favore è già più che sufficiente per farti sentire il segno più fortunato di questa settimana! Se poi ci si mette anche Mercurio retrogrado che non fa che rallentare la velocità di pensiero e soprattutto di giudizio delle persone che ti stanno intorno, ti sembra davvero il paradiso! Quindi, insomma, sei intenzionato a goderti ogni momento di questa meravigliosa settimana nella quale ti senti il miglior amico possibile e, ovviamente, anche il miglior partner su questo lato della galassia.

1. Scorpione

Forse è un feticcio intellettuale, ma direi che avere Mercurio retrogrado proprio nel tuo segno zodiacale ti fa sentire davvero un fico! Tormentato e passionale, poeta maledetto e amante travolgente, vivi di intuito, di fiuto, di sesto senso e la logica la lasci ai revisori dei conti. Tu, soltanto passioni indomabili come se fossi il protagonista di un romanzo d'avventura di fine ottocento.