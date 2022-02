Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 14 al 20 febbraio 2022: San Valentino hot per Capricorno e Vergine La classifica dei segni più fortunati per la settimana dell’amore che va da lunedì 14 febbraio a domenica 20 febbraio vede Mercurio passare in Acquario e rendere così tutte le dichiarazioni d’amore decisamente vivaci e poco convenzionali.

Nella settimana di San Valentino che va dal 14 al 20 febbraio 2022, Mercurio, il pianeta del dialogo, rientra nel segno dell’Acquario da dove se ne era andato qualche settimana fa per tornare indietro in Capricorno. Mercurio in Acquario sarà molto utile a tutti (ma soprattutto ai tre segni d’aria) per far sì che le dichiarazioni d’amore non siano per nulla sdolcinate e scontate. Parola d’ordine innovazione, anche nella festa più tradizionale che ci sia.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Via libera a dichiarazioni d'amore che sembreranno più degli ordini militari. Con Marte e Venere in Capricorno congiunti la dolcezza delicata sta davvero su di un altro pianeta.

12. Cancro

Quanto meno caro Cancro potrai essere felice del fatto che in questa settimana recupererai la lucidità mentale per dire a tutti, dettagliatamente e con tanto di elenco puntato di esempi, quanto ti stiano sulle scatole. Sono sicura che non ti limiterai e soprattutto che ti dilungherai in dettagli che non lascino scampo ad alcun fraintendimento. Anche detto: l’ora della rivincita è arrivata.

11. Ariete

Tenere a freno la tua lingua lunga sarà assolutamente impossibile, perché sarà lì sempre pronta a tirare qualsiasi guinzaglio come un dobermann quando vede una possibile presa d’amore al parchetto. E' pur sempre San Valentino! Goditi però la ritrovata velocità di pensiero che ti fa venire in mente modalità molto ma molto creative per apostrofare in malo modo chi ti fa innervosire… E che probabilmente non capirà nemmeno le tue metafore colte!

10. Bilancia

Se tu fossi il mio capo, il mio insegnante di inglese o il mio miglior cliente questa settimana farei di tutto per evitare qualsiasi confronto occhi negli occhi con te. Potrei restarne incenerita! Questo perché Mercurio a favore ti dona l’assoluta certezza che chi ti circonda si meriti il tuo disprezzo che non farai assolutamente nulla per dissimulare.

9. Leone

Mercurio si è messo in opposizione e tu hai l’impressione che il tuo charme proprio non ne voglia sapere di passare per le vie intellettuali. Ogni volta che provi a dire qualcosa di interessante sbadigli tu stesso per primo e hai l’impressione che la risposta giusta alla battuta che ti hanno fatto ti arrivi alla mente almeno con due ore di ritardo. Non sarà sicuramente una buona idea chiamare l’interlocutore per dirgliela.

8. Scorpione

Proprio adesso che avevi tutta l’intenzione di essere dolce come un ragazzino delle medie che si presenta a San Valentino con i cioccolatini a cuore per la ragazza che gli piace, hai l’impressione di sbagliare tutto non appena apri bocca. Anche tutte le iniziative fuori dalla comfort zone dei binari prestabiliti potrebbero non funzionare, quindi evita accuratamente qualsiasi azzardo.

7. Toro

I pensieri si prendono a pugni nel tuo cervello come una camicia a pois abbinata a dei pantaloni a righe. Sarà davvero difficile ritrovare la strada lucida e sicura di un navigatore satellitare appena aggiornato ma ti ritroverai piuttosto spesso a sbuffare guardando le nuvole in cielo come un innamorato che non sa proprio da dove iniziare per dichiararsi. Vai semplice e diretto e vedrai che supereremo persino questo Mercurio in quadratura.

6. Sagittario

Sarà assolutamente impossibile farti stare zitto Sagittario perché hai un sacco di cose da raccontare su tutto quello che hai acquistato, mangiato, programmato e organizzato in queste ultime settimane. Ovviamente, come tuo solito, ci spiegherai anche come si fa a fare tutto questo contemporaneamente. Diciamo che questo periodo che è appena passato in cui tutti i pianeti sono stati in Capricorno è stato per te come un una vacanza studio alla borsa di Wall Street.

5. Gemelli

Finalmente la ruota (dello Zodiaco) sembra proprio tornare a girare a tuo favore e tu hai tutta l’intenzione di saltarci sopra come si faceva quando quelli della mia generazione erano giovani e al Luna Park andava di moda il tagadà. Ecco, diciamo che il tuo cervello ha ripreso a funzionare come le montagne russe e alloe stesso modo faranno anche tutti gli stimoli che dai e ricevi e che sentono anzi di avere anche degli arretrati da recuperare.

4. Pesci

Nessuno oserà toccare la tua creatività un po’ come nessuno oserebbe spostare nemmeno di 1 centimetro la ciotola di un leone allo zoo! In compenso però i tuoi pensieri, sempre profondi, potrebbero assumere sfumature malinconiche tanto da farti dedicare alla tua dolce metà una canzone di Mina cantata a squarciagola e non solo sotto la doccia. La spensieratezza ti ha temporaneamente abbandonato.

3. Capricorno

Mercurio ti ha abbandonato per l'Acquario ma per tutta questa settimana ti sentirai ancora più sicuro di te e la tua capacità di dare ordini a chiunque anche solo alzando il sopracciglio destro sarà ancora più forte e nessuno oserà disubbidirti. Quindi, mi pare che non stia andando tanto male, vero Capricorno? Per San Valentino però fai un’eccezione e prova a sorridere dichiarandoti senza alcun freno inibitorio.

2. Vergine

Hai così tanta voglia di momenti d’amore e ti sei così poco allenata negli ultimi anni che probabilmente già da qualche giorno stai facendo le prove con il gatto per vedere sì il tuo discorso sia in effetti così irresistibile come pensi. Mercurio in Acquario ti dà anche l’impagabile capacità di scegliere le parole giuste al momento giusto. Ti capita poche volte nella vita ma il fatto che ti capiti per San Valentino è davvero un gran bel colpo di fortuna.

1. Acquario

Vorrei proprio sentire che cosa avrai da dire all’orecchio della persona che ami durante la serata più romantica dell’anno e vorrei anche leggere i WhatsApp, i post-it che lasci sotto la tazza del caffè la mattina e persino le lettere vecchio stile nelle quali ti cimenterai. Tutto questo non (solo) perché io sia invadente ma perché tu sarai in effetti molto ma molto creativo e contemporaneamente romanticissimo. Fortunato chi ti ha!