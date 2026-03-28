Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026: l’amore ai segni di terra

Nella classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 30 marzo al 5 aprile 2026 l’amore passa ai segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno. Mentre energie e intelletto restano ai segni d’acqua: Cancro, Pesci e Scorpione.

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La grande novità di questa classifica dei segni più fortunati della settimana è proprio che il pianeta Venere, che diciamo è molto importante per decretare quali segni zodiacali siano più felici, passa nel segno del Toro, donando quindi una certa armonia proprio ai segni di Terra (Toro, Vergine e Capricorno) che finalmente si abbandonano al romanticismo e vanno un po' più in là rispetto alle problematiche logistiche. C'è anche una bella Luna piena nel segno della Bilancia, che amplifica il bisogno di relazionarci con gli altri e di trovare un giusto equilibrio nell'amore.

12 Gemelli

I pianeti si spostano, ma nel tuo caso si spostano male, caro Gemelli. La sensazione di essere non capito, non compreso, non visto, completamente ignorato sarà così potente che diventerà praticamente una certezza. Nemmeno se ti vestissi completamente di paillettes dorate, avresti l'impressione di essere preso in considerazione. Tanto vale che ti chiudi in un mutismo selettivo.

11 Sagittario

L'unico pianeta che ti stava dando una certa soddisfazione era Venere, che però si è spostata. Quindi rimangono Mercurio e Marte, che ti riempiono di dubbi, incertezze, paranoie e anche qualche senso di colpa.

Insomma, caro Sagittario, l'unica cosa intelligente da fare questa settimana è chiedere scusa alle persone con le quali sai di non esserti comportato bene, oppure anche meglio stare proprio zitto.

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10 Leone

Ti scoccia un po' che Venere sia passata in un attimo a tuo sfavore, proprio tu che, effettivamente, l'avevi onorata con messaggi di flirt davvero accattivanti. Insomma, non ti eri tirato indietro all'amore, soprattutto all'amore che bussa alla porta in primavera, la tua stagione preferita. Adesso invece ti senti come uno che si è scoperto la gola troppo presto e ha preso il raffreddore. Tocca stare a casa, solo soletto.

9 Acquario

Venere ti rende effettivamente un po' troppo autoritario. Quindi, quel senso di libertà e di indipendenza, che spesso ti fanno essere sfuggente ma anche più desiderabile, ora possono sembrare un po' troppo freddi, distaccati, decisamente insensibili. Ecco, Acquario: in questa settimana ti sentirai dire spesso che sei insensibile. Ma puoi sopportarlo!

8 Cancro

Venere è tornata a tuo favore e quindi vorrei dirti subito che sei qui, nella seconda parte della classifica dei segni zodiacali più fortunati, solo perché non ti ho trovato un posto più avanti. Occhio, però, perché anche questa settimana continua la tua modalità di chi ha capito tutto e adesso lo mette in pratica. Ricordati che c'è sempre un mondo intorno a te col quale sarebbe bene confrontarti. Ottimo lo spirito d'iniziativa, ma tienlo a bada.

7 Ariete

Venere e l'amore ti hanno abbandonata, e tu rimani a leccarti le ferite e incastrato come un segnalibro tra le pagine del libro, in mezzo a tutta una serie di paranoie, pensieri profondi che sono sfuggiti un po' di mano. Insomma, l' Ariete coraggioso che conoscevamo noi è temporaneamente slavato, come se ti avessero fatto il candeggio sbagliato.

6 Vergine

Almeno Venere viene a darti conforto, e tu potrai lamentarti come si deve, riuscendo però questa volta a fare breccia nei cuori delle persone che hanno in sé la sindrome della crocerossina. Insomma, tutti coloro che amano consolare le disgrazie altrui ti prenderanno sotto la loro ala protettiva. Tu, quanto meno, ti sentirai un po' più coccolata, rassicurata e persino amata… Ma non vorrei esagerare.

5 Scorpione

L'amore, caro Scorpione, ha fatto una brusca inversione a U e tu ti sei trovato catapultato negli ultimi sedili dell'autobus. Per fortuna ti rimangono Venere e Mercurio a favore, che continuano a renderti la persona migliore alla quale chiedere un consiglio, soprattutto se abbiamo voglia di seguirlo ciecamente. Tu non ti fai alcun problema a guidare le persone che hai intorno e a decidere tu per tutti, ma se qualcuno dovesse richiederti un sorrisino rassicurante, quello proprio non riesci a fartelo uscire.

4 Bilancia

Per fortuna Venere la smette di romperti le scatole, proprio a te che sei il segno zodiacale che da sempre la rappresenta meglio. Quindi torni finalmente ad essere la Bilancia che ha una parola buona per tutti e soprattutto ha degli ottimi consigli di stile da elargire, così, senza chiedere nulla in cambio.

Proprio con la luna piena nel tuo segno zodiacale, il 2 di aprile, sfoggi di nuovo tutta la tua femminilità… E primavera sia!

3 Capricorno

Venere che torna a tuo favore è decisamente come il time out in un incontro di boxe. Tu credi proprio di meritartelo tutto, compreso il massaggiatore che ti ravviva i muscoli delle spalle. Effettivamente, la sensazione di aver portato dei pesi molto superiori a quelli consentiti dall'osteopata è altissima, e adesso hai bisogno di coccole. Esigile!

2 Pesci

Con anche Venere a tuo favore, tutto il tuo sex appeal diventa decisamente irresistibile. Quindi, cari Pesci, preparatevi a godervi una di quelle settimane nelle quali dovrete scacciare spasimanti e mazzi di fiori come le zanzare a bordo del lago. Un consiglio da amica: fate di tutto questo fascino la vostra arma segreta anche per far valere tutte le vostre idee.

1 Toro

L'amore arriva, caro Toro, e tu lo accogli come si deve, dato che questa è proprio la stagione che preferisci, perfetta per flirtare, accoppiarti e sganciare le più grandi fantasie sentimentali che il tuo cervello riesce a produrre. Non hai alcuna intenzione di fare le cose piano piano, a modino o con cautela. Tu proprio vuoi goderti tutto e subito.